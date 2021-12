Joan Laporta fija sus 3 deseos para enero y Xavi da luz verde

El FC Barcelona ha comenzado a mirar al mes de enero desde que Xavi Hernández tomó las riendas del equipo en sustitución de Ronald Koeman. El mal momento del conjunto azulgrana ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada, con el propio Joan Laporta reafirmando que buscarán moverse todo lo que su situación económica se lo permita durante el próximo mercado invernal. El presidente culé ha fijado ya sus tres grandes deseos tras la incorporación de Dani Alves a coste cero, siendo sus tres bazas Ferran Torres, Alexis Sánchez y Federico Bernardeschi; aunque para ello deberán conseguir cerrar las salidas de algunos de sus descartes como Phillipe Coutinho, Sergiño Dest o Samuel Umtiti.

El principal objetivo continúa siendo Ferran Torres, aunque la postura del Manchester City complica enormemente las cosas. Desde el FC Barcelona no pueden hacer frente a un traspaso de más de 50 millones de euros en estos momentos, y los de Pep Guardiola continúan rechazando la posibilidad de una cesión. El internacional español quiere regresar a LaLiga durante este mercado invernal, con el periodista Gerard Romero asegurando que el acuerdo entre ambos clubs está más cerca que nunca tras las conversaciones de los últimos días, con tan solo unos millones de diferencia entre ellos para alcanzar un acuerdo definitivo por Ferran Torres.

En cuanto a los rumores sobre Federico Bernardeschi, el diario Sport ha colocado nuevamente al italiano entre las opciones preferenciales del FC Barcelona, asegurando que la última reunión entre Joan Laporta y Mino Raiola durante la gala del Golden Boy tenía como tema principal el traspaso del futbolista italiano. El jugador termina contrato esta misma temporada en la Juventus, por lo que su precio podría ser asequible, siendo una gran alternativa también a coste cero de cara al próximo verano.

Como colofón final destaca el posible regreso de Alexis Sánchez, que además traería consigo la salida de Luuk De Jong al Inter de Milán. Una operación que no es prioritaria en el FC Barcelona, aunque sí una de las posibilidades que más gusta en Can Barça, al conseguir un futbolista que podría aportar desde el banquillo y desprenderse del holandés. Pese a todo esto, el gran problema continúa residiendo en las salidas, con futbolistas como Phillipe Coutinho, Sergiño Dest o Samuel Umtiti poniendo todo de su parte para no salir de la Ciudad Condal en enero. Ninguno de los tres quiere abandonar el Barça, a la espera de sendas reuniones con los tres jugadores antes de Navidad.