Dani Alves, Dembélé y 5 renuncias más: Xavi atenazado ante el Espanyol

Cuando decimos que Xavi trata de frenar la euforia desbordada en las últimas horas con la llegada de su figura y después la de Dani Alves es porque el nuevo entrenador del Barça se ve mañana frente a un rival histórico, en una situación límite y con 7 renuncias que hacen de su equipo una presa más endeble para un adversario eterno que tratará de morder en la yugular de su enemigo ancestral en la Ciudad Condal, como es el Espanyol. Y el horizonte no es más halagüeño.

De momento, de las dos caras nuevas hay que decir que una, la del mismo Xavi, todavía no se ha ganado como entrenador más que las fotos, por lo que el duelo capitalino será su primera prueba de fuego; mientras que en lo que respecta al lateral brasileño cabe resaltar que no está entre los convocados, luego podrá ayudar muy poco a los once implicados en este reto sobre el terreno de juego del coliseo azulgrana.

Así las cosas, la realidad es que el equipo oriundo de Barcelona que gane mañana le meterá un colchón de 3 puntos al otro, ya que el FC Barcelona posee la misma puntuación que los blanquiazules, 17. Ni que decir tiene que perder mañana (21.00, hora española, en el Camp Nou) no entra en la cabeza del preparador catalán ni del mismo Joan Laporta o cualquier aficionado del Barça; aunque el conjunto de Raúl de Tomás y Vicente Moreno ya ha demostrado a lo largo de la temporada ser un complicado rival.

Pero más allá de todo ello, hay que poner énfasis en las renuncias que debe firmar el Barça y que por tanto debilitan su capacidad para este y puede que futuros choques, entre las que esta el veterano lateral, pero también Ousmane Dembélé, Sergio Kun Agüero, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Sergiño Dest y Pedri, todas ellas lesiones muy sensibles; no en vano, no hay menos de media docena de teóricos titulares en esta lista. Y además los problemas, que ya de por sí son hondos con la situación clasificatoria y las bajas, se acrecienta de cara al encuentro ante el Benfica del próximo martes, donde el Barcelona debe ganar sí o sí al cuadro luso para estar en octavos de final de la Liga de Campeones.