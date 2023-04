Joan Laporta mete al Barça en un laberinto: Leo Messi tiene 3 ofertas y hay nueva palanca

Ya de por sí hay a quien en el FC Barcelona no le ha hecho ninguna gracia las llamadas palancas, que vienen a ser algo así como hipotecas de futuro por alcanzar éxitos deportivos inmediatos. De los segundos ha habido al menos tantas decepciones como aciertos, de modo que hay reservas con este tipo de políticas, sin embargo, ahora Joan Laporta podría meter al club en un laberinto por Leo Messi y el mercado.

Una cosa está clara para Laporta, ya sea mediante ingresos directos o mediante la disminución de algunos de los gastos que posee el club, el Barça debe llegar en tiempo récord a los 200 millones de euros. Esta realidad, como la que sucedió en verano, llama a la urgencia y el mismo club, según publica el diario Marca, ya reconoce que estas no fueron las mejores consejeras en el pasado en según qué venta del patrimonio de la entidad con esas llamadas palancas, como es el caso de los derechos de Barça Studios. Por eso genera incertidumbre un nuevo paso al frente en esta dirección.

Según el mass media español, el Barcelona se estaría preparando para una nueva palanca con dos partes significativas de Barça Studios, que podría llevar al Barça a ganar unos 150 kilos de forma directa; ahora bien, ¿a qué coste?

Leo Messi está tranquilo

Enfrente está un Leo Messi muy tranquilo con su futuro desde que ya negocia con el Paris Saint-Germain, aunque las dos partes están poco convencidas con su continuidad en París, sabiendo a la vez que le prometen oro puro desde Arabia Saudí y también otra propuesta jugosa desde la MLS; todo ello estando también el Barça en la puja. Así, el entono del jugador espera para ver cómo puede solucionar sus problemas financieros el Barça, si vende jugadores, algunos importantes como se habla con Dembélé, y si todo ello se adecúa a su idea de futuro.

Ya hemos comentado en Don Balón que muchas voces, internas y externas, en torno a can Barça no ven bien el regreso del argentino, ni en el plano económico ni el deportivo, perfilando su opinión sobre el supuesto, no exento de verdad, de que podría perjudicar más que beneficiar en sendos casos. Sea como fuere, parece que el Barça ya ha tomado su decisión y Messi lo sabe, de modo que, a su vez, el astro espera con sus tres propuestas sobre la mesa y la ventaja de campo ganada, las expectativas que en el barcelonismo genera su vuelta: no ha decidido nada y es el Barça quien va con el agua al cuello. Él no tiene nada que perder esperando.