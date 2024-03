João Cancelo explota contra Guardiola y aniquila la negociación del Barça: el City rompe con Laporta

Ya os hemos contado en Don Balón como el Barça se siente contra la espada y la pared por la continuidad de João Cancelo toda vez que han pasado de negociar una venta de 20 millones de euros sobre los 30 que le exigían en Mánchester, al momento actual, donde los skyblue no hablarán por menos de 40 millones, todo ello en medio del acercamiento al jugador por parte del Arsenal. Y encima el jugador ha echado gasolina a la hoguera.

Contra Pep Guardiola, algo más que un pequeño lío de vestuario

Cancelo intenta quedarse en Barcelona y sabe que las cosas se han complicado. Sobre ello, le preguntaron en A Bola si pensaba que la solución era otro préstamo, comentando el futbolista que “no, realmente no lo creo. Ciertas cosas dictaron que el año pasado me cedieran al Bayern Munich. No me arrepiento, incluso aunque el City ganó la Liga de Campeones. Siento que tomé la decisión correcta, que fui a un club que realmente me quería, incluso antes de renovar mi contrato”. Luego, recalcó su deseo de seguir en la ciudad condal: “luego vine aquí, me bajé el sueldo y no me molesta lo más mínimo. Era la tercera vez que estaba a punto de venir a Barcelona y por fin estoy aquí".

Pero el problema no fue este elemento de choque con el City ni que Guardiola no lo quisiese, sino su reacción al hablar de su míster en Mánchester. Y es que Cancelo ha sido acusado por multitud de voces de caerse del barco citizen por su mal comportamiento y por sus discrepancias con Pep, cosa que él ha negado pasando al ataque: “¡Se dijeron mentiras! Nunca he sido un mal compañero para ellos (City) y se lo pueden preguntar a Ake o a Rico. No tengo ningún complejo de superioridad o inferioridad hacia ellos, pero esa es la opinión del entrenador”. Pero no lo dejó ahí Cancelo, fue a más: “Creo que el Manchester City fue un poco desagradecido conmigo porque fui un jugador muy importante en los años que estuve allí”, y no solo eso, advirtió que, para él, “el señor Guardiola tiene mucho más poder que yo cuando dice algo y prefiero guardármelo para mí”.

Hay quien apunta a que las complicaciones sobre su estancia futuro en el Barça son grandes y el jugador, frustrado, ha estallado; resta saber cómo sentará esto en el Etihad, algunos apuntan a que se complicará más su salida.