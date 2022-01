João Félix obliga a Simeone a tomar una decisión: su futuro, decidido

El Atlético de Madrid está atravesando su peor momento deportivo desde que el Cholo Simeone se hizo cargo del equipo, sumando solamente dos victorias en los últimos siete encuentros entre todas las competiciones, culminando con su eliminación de la Supercopa de España en la semifinal ante el Athletic Club esta misma semana. Una de las figuras más señaladas está siendo João Félix, que pese a que ha dejado varias actuaciones buenas, su irregularidad sigue sin convencer a un Simeone que le ha relegado a la suplencia en muchas ocasiones; incluso con sus dos delanteros titulares lesionados como son Luis Suárez y Antoine Griezmann. Una situación la del portugués que preocupa en el Metropolitano, teniendo en cuenta que varios grandes han preguntado por el luso para este mercado invernal.

Los números de João Félix en este inicio de temporada se resumen en 3 goles y 2 asistencias en 18 partidos, una contribución muy pobre del que se esperaba que fuese la estrella del proyecto del Atlético de Madrid tras ser el fichaje más caro de toda su historia. El luso a sus 22 años sigue teniendo contrato hasta 2026, por lo que los rumores sobre su salida no dejan de aumentar dado que continúa sin hacerse con el papel de estrella de la mano del Cholo Simeone, aunque a pesar de todo la postura del conjunto rojiblanco es muy clara y el futbolista no se moverá bajo ninguna circunstancia en este mes de enero.

El ex del Benfica ha sido relacionado recientemente con el Manchester City o el FC Barcelona, aunque el Atlético de Madrid lo tiene muy claro y no se plantean su salida; confiando en que podrá mostrar todo su potencial en el Metropolitano. Con el futuro de Simeone también en el aire, los de Enrique Cerezo no están dispuestos también a prescindir de su máxima apuesta de cara al futuro, esperando que en esta segunda mitad de temporada recupere su mejor versión y consiga mostrarla de una forma más regular.

Por tanto, el futuro inmediato de João Félix está más que claro, asegurando que continuará en el Atlético de Madrid hasta que termine la temporada, después de que el club le haya cerrado la puerta para salir. Una vez finalice el curso, la cosa está menos clara, sobre todo si Simeone termina abandonando el club, momento en el que se podrían tomar varias decisiones importantes de cara al proyecto futuro del Atlético, que en estos momentos sigue confiando en el portugués como su máxima estrella.