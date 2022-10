Jorge Mendes encuentra destino a João Félix: en enero adiós a Simeone

João Félix cuenta los días para que llegue el mes de enero. El atacante portugués ha pedido salir del Atlético de Madrid en el próximo mercado de fichajes, no se entiende con el ‘Cholo’ Simeone y su situación en el vestuario rojiblanco cada día es más complicada. Las seis suplencias consecutivas han terminado por cansar al ex del Benfica y habría pedido a su representante, Jorge Mendes, que le busque un nuevo equipo en la siguiente ventana de traspasos y parece haberlo encontrado.

Tal y como publica Deportes Cuatro, Jorge Mendes tiene la intención de que João Félix sea el sustituto de Cristiano Ronaldo en el Manchester United. No es la primera vez que se rumorea con esta posibilidad, ya en el pasado verano el futbolista portugués fue tentado por Los Diablos Rojos en los últimos días del mercado al no encontrar un ‘9’ de garantías para el proyecto de Ten Hag, pero el Atlético de Madrid se negó a venderle en aquel momento.

Ahora, y tal y como está la situación, el club no le cierra la puerta a João Félix, sabe que la situación desde el día del encuentro ante el Brujas en la Champions League, donde acabó tirando al peto al suelo tras calentar toda la segunda parte y no saltar al campo cuando el partido iba 0-0, es insostenible. Además, Cristiano Ronaldo podría facilitar su llegada.

El astro portugués tampoco tiene claro su futuro en Old Trafford. Después de marcharse al vestuario en los minutos finales durante el encuentro ante el Tottenham y ser apartado del equipo, el club tiene la intención de venderlo en enero, es más, no pondrían pegas a que abandonase el Manchester United con la carta de libertad bajo el brazo o pagando lo que resta de su salario hasta final de temporada. El Chelsea está muy interesado en CR7.

La salida de un portugués podría provocar la llegada del otro y no hay que olvidar que ambos comparten el mismo representante. João Félix no conecta con Simeone y le ha convertido a día de hoy en el sexto delantero del equipo. Morata, Cunha, Correa, Griezmann y Lemar están por delante de él y sus oportunidades de regresar al once titular cada día son más escasas. Veremos qué sucede con su futuro, pero la intención del agente luso es llevarle a la Premier League en enero.