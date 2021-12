Koundé está imposible: el Barça echa el lazo al central del 2022

El FC Barcelona está viviendo unos días muy movidos en el asunto que marca la actualidad blaugrana: los fichajes a realizar tanto en enero como durante el próximo verano para poder volver a construir un equipo ganador cuanto antes. Antes del fin de semana se filtró la bomba: el Barça había ido a Manchester a negociar por Ferran Torres.

No había finalizado el fin de semana cuando la bomba perdía toda la fuerza posible: entre 70 y 80 millones era el precio en el que tasaba el City al internacional español. Jarro de agua fría para Mateu Alemany y el resto de la dirección deportiva. Pero Laporta lo tenía claro. Ahora su espacio no está en los grandes cracks sino en las promesas del futuro. La caja está vacía y preguntar precios por jugadores que no se pueden pagar es una completa pérdida de tiempo.

Es por ello que Alemany ha recogido el guante y se ha puesto rápidamente a peinar el mercado para reforzar la defensa culé en 2022. El deseado es Jules Koundé, pero al igual que con el caso de Ferran, su precio es a día de hoy inalcanzable para los catalanes. Es por ello que Alemany ha puesto el ojo en un defensa de la Ligue 1 que afronta su último año de contrato con su equipo, el Olympique de Marsella: Boubacar Kamara.

El defensa y centrocampista defensivo, nacido en Marsella hace ahora 22 años, tiene contrato hasta junio de 2022 y según informan desde Francia el Bayern Munich y el Fútbol Club Barcelona son los dos equipos mejor situados para hacerse con sus servicios.

La realidad es precisamente esta, que el Barcelona ahora debe buscar jugadores en un nivel en el que suele trabajar Monchi, quien fichó a Koundé entre otros: jugadores jóvenes que han rendido a buen nivel y que afrontan sus últimos años de contrato. Durante un tiempo no habrá Ferranes ni Koundes, y cuanto antes lo asuma el club mejor será para todos. Laporta lo tiene claro y ya ha dado órdenes a los suyos de que así sea.