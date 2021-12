Xavi se lo dejó muy claro el primer día: lo primero será el Barça

El sábado ganaba el Fútbol Club Barcelona en el partido de LaLiga que le enfrentaba al Villarreal en tierras castellonenses. El duelo fue tenso y los puntos se decidieron al final del partido, cuando los de Xavi marcaron dos goles que deshicieron el empate a 1 con el que se había llegado al 88.

Tras la sufrida victoria Xavi decidió dar tres días de descanso a la plantilla, que no se volverá a ver hasta el miércoles a las 11h en los campos de entrenamiento de Can Barça. El hecho de que no haya partido entre semana y de que el mes de diciembre y enero serán especialmente duros ha animado al míster a darles este fin de semana largo.

Pues bien, el capitán de la primera plantilla, Gerard Piqué, ha aprovechado para volar a Madrid donde presenció en la jornada del domingo los partidos de la Copa Davis (competición que organiza su empresa) que España disputó ante Rusia. Como ya habían acordado Piqué y Xavi cuando este llegó al Barcelona, el central tan solo se desplazaría a Madrid cuando el primer equipo tuviese más de un día de descanso. Nada de utilizar el puente aéreo Madrid-Barcelona para viajar a diario por las tardes mientras se entrenaba por la mañana como ya sucedió en 2019.

Con ello se reafirma el liderazgo de Xavi Hernández ante la plantilla del FC Barcelona. Desde que Guardiola abandonase el club no había habido un entrenador que lograse imponerse a las estrellas azulgranas. Luis Enrique lo intentó pero tras una enorme crisis con Messi en Anoeta optó por una gestión de vestuario mucho más permisiva y los posteriores técnicos (Valverde, Setién y Koeman) no tuvieron la fuerza ni el carisma suficiente para hacerse con el control de un vestuario que devoraba entrenadores.

Ahora Piqué ha cedido ante el que fue su ex compañero y las aguas vuelven a su cauce. Lo primero será el equipo en todo momento hasta el 30 de junio. Por delante una temporada en la que más allá de los títulos, lo importante será lograr la clasificación para la próxima edición de la Champions League. Y por el momento el vestuario cierra filas en torno a su míster, que ya es mucho más de lo que venía ocurriendo en la Ciudad Condal.