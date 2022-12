Kroos pone fecha a su decisión más dura: el Madrid y Modric, en vilo

Una de las incógnitas en clave Real Madrid es la de saber qué ocurrirá con el futuro de Toni Kroos a partir de junio de 2023, cuando el germano termina contrato con el club blanco. Con todos los escenarios abiertos -desde extender su vinculación hasta dejar el Santiago Bernabéu-, la postura de la entidad presidida por Florentino Pérez siempre ha sido clara y los blancos están interesados en su continuidad.

Ahora bien, lo cierto es que a sus 32 años de edad (cumplirá 33 la semana que viene), la exigencia física que requiere estar en el máximo nivel es cada vez más mayor y ante el interés que tiene el Real Madrid en reforzar el centro del campo con Bellingham o Enzo Fernández, el alemán podría ver reducido su protagonismo indiscutible junto a Luka Modric en la próxima temporada. En contraposición, la oportunidad de seguir agrandando su leyenda con más títulos en el conjunto blanco es una opción muy atractiva. Es por ello por lo que las dos alternativas de su futuro están abiertas. Y así seguirán hasta febrero del próximo año cuando, según informa Marca, el germano tomará una decisión final.

Desde luego, como comentamos, razones para seguir ligado al Real Madrid tiene de sobras y no sería un caso único, ya que, sin ir más lejos, algunos de sus compañeros de equipo como Karim Benzema (35 años) o Luka Modric (37 años) siguen siendo piezas imprescindibles en los esquemas de Carlo Ancelotti, por lo que no sería de extrañar que el alemán, si decidiera finalmente renovar su contrato, siguiera siendo importante en el conjunto blanco, como, por otro lado, lo ha sido desde que llegara en julio de 2014.

Por otro lado, si Toni Kroos finalmente se decide por no extender su estancia en el Santiago Bernabéu, todos los caminos le llevarán a una retirada del fútbol a los 33 años, ya que, como él mismo afirmó en una rueda de prensa previa al Mundial de Qatar 2022 el Real Madrid será su último equipo: “Estoy muy tranquilo, ahora en el descanso voy a pensar qué puede pasar el año que viene y poco a poco decidiré qué quiero hacer. Lo que siempre he dicho y no ha cambiado es que no voy a ir a ningún lado, no voy a cambiar de club, me voy a retirar en el Real Madrid, pero no sé cuándo. Tanto el club como yo estamos muy tranquilos, hablamos y no hay nada nuevo”, afirmó.