La estrella en España seduce a Luis de la Fuente y en Madrid no dudan: junto a Griezmann en enero

Bryan Zaragoza se ha ganado por méritos propios estar catalogado como una de las revelaciones de la temporada en España, algo que ha servido al futbolista malagueño para recibir la llamada de Luis de la Fuente, el seleccionador, y estrenarse como internacional con La Roja en el reciente enfrentamiento ante Escocia y además para captar la atención de equipos de mayor envergadura.

El jugador de 22 años es consciente de que en Granada tendrá muy complicado pelear por retos llamativos y su nivel, muy por encima de la media del equipo, ha instado a muchos clubs de renombre a centrar su atención en la perla andaluza. Uno de estos pretendientes es el Atlético de Madrid, equipo que se encuentra en plena pelea por el título liguero y que pretende hacerse con Bryan Zaragoza en el próximo mercado invernal aprovechando que su valor de mercado invita a pensar que el negocio no conllevará un gasto excesivo para la entidad.

🙌 Bryan Zaragoza está viviendo un sueño.



💬 “Es una locura, me he pegado unos días sin dormir. Tuve que pedir algo para dormir porque no es normal lo que estoy viviendo”.



🎥 @AlfredoMatillaG pic.twitter.com/U8qI1fwFJF