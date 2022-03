La locura de este jugador del Barça: firmaría seis temporadas más

Los problemas económicos que atraviesa el FC Barcelona no terminan de convencer a los actuales jugadores del plantel, que ven como las nuevas incorporaciones tienen mejores condiciones que los actuales integrantes del equipo. Sin embargo, Frenkie De Jong ha mostrado estar muy contento en el club, eso sí, el neerlandés no tiene ese problema, ya que decidió ampliar su vinculación con el conjunto culé el año pasado.

El joven centrocampista llegó a Barcelona en 2019 (procedente del Sevilla FC) y firmó por cinco temporadas, aunque quizás no fueron suficientes para él, por lo que renovó su contrato el pasado año hasta 2026, manteniendo el coste de su carta de libertad (establecido en 400 millones de euros).

A punto de cumplir los 25 años de edad, De Jong ha demostrado su valía para adaptarse a su posición y no le han importado los cambios de entrenadores que se han producido en los tres años que lleva vistiendo la elástica blaugrana, ya que ha logrado tener en hueco en el plantel tanto con Valverde, como con Setién, así como con Koeman y con el actual técnico culé, Xavi Hernández.

Esta noche tendrá una nueva oportunidad para hacerse valer en la plantilla. Será en el Clásico donde el mediocentro podrá sumar su partido número 36 de la temporada y quien sabe si anotar su quinto gol en este curso.

Firmaría seis años más

Lo cierto es que Frenkie De Jong no puede estar más a gusto en el FC Barcelona, tanto es así que el mediocentro ha asegurado en declaraciones para ZiggoSport lo siguiente: “me encanta estar en Barcelona. Probablemente firmaría una ampliación de contrato por seis años si me lo propusieran, sí”.

Cuestionado por una posible salida del club, el exjugador del Sevilla FC descartó por completo la opción de partir hacia la Bundesliga; “¿Pasa algo con el FC Bayern? No, no.. Estoy muy feliz en el Barcelona y me encantaría jugar aquí el mayor tiempo posible”.

No sabemos que pasará en los próximos años, pero, por razones más que obvias, su ampliación de contrato no es actualmente una prioridad para la directiva blaugrana. El neerlandés ya está atado para formar parte del nuevo proyecto del cuadro de Xavi Hernández en la próxima temporada, y en la siguiente, y en la siguiente... De Jong puede estar tranquilo será jugador del Barça hasta el 2026.