La Roja se alía con el Real Madrid y Carlo Ancelotti tendrá un delantero muy bueno tras el parón

La lesión sufrida por Vinicius JR en el choque liguero disputado por el Real Madrid en Balaídos permitió a Joselu Mato acaparar una dosis de protagonismo que, supuestamente, no iba a tener en esa medida, pero su buen rendimiento convenció a Carlo Ancelotti para adueñarse de un puesto en el ‘11’ titular… al menos durante la baja del brasileño.

No obstante, el regreso a escena de Vinicius, a pesar de que el jugador no está mostrando una versión tan sobresaliente como en la campaña precedente, ha relegado a Joselu a un segundo plano y lo peor para el internacional español es que Rodrygo Goes y Brahim Díaz también han dado un paso adelante que han complicado mucho al delantero mantener ese rol protagonista en el equipo.

Es cierto que el jugador fue fichado el pasado verano, en principio, para ser una solución desde el banquillo y no con vistas a ocupar un puesto indiscutible en el ‘11’, pero la importancia del atacante de 33 años ha caído de forma estrepitosa en las últimas semanas y aquí Ancelotti no puede hacer otra cosa que aferrarse al parón internacional para que Joselu vuelva a mostrar una versión convincente.

Sí, porque a pesar de su pérdida de peso en Madrid, Luis de la Fuente ha convertido al veterano ariete en una pieza indiscutible en las convocatorias de La Roja, aunque cabe matizar que Álvaro Morata es el delantero que más protagonismo ha tenido con el seleccionador desde su llegada al banquillo.

Eso sí, las prestaciones de Joselu Mato con el combinado nacional, cuando ha gozado de oportunidades, han sido muy destacadas y a esta dinámica se encomiendan Ancelotti y el madridismo para que el jugador recupere la confianza y regrese al Santiago Bernabéu tras el parón dispuesto a recuperar esa dosis de importancia perdida en el último mes de competición.

Joselu no ve puerta desde el pasado 7 de octubre y, aunque solo ha partido como titular en un encuentro desde entonces, sus prestaciones ni mucho menos han sido tan gratificantes como en las primeras semanas de curso, algo que inevitablemente ha desencadenado un cambio de prioridades en el proyecto que dirige Carletto.