La última petición de Koeman no la cumplirá Xavi por Nico y Busquets

Casi un mes después desde que se certificara la destitución de Ronald Koeman como entrenador del FC Barcelona ha salido a la luz una información que choca de lleno con la idea que tiene en mente el nuevo comandante del barco culé, Xavi Hernández. Goal ha desvelado en las últimas horas que Fernando Reges, actual futbolista del Sevilla, fue uno de los nombres que puso el neerlandés en la mesa de la directiva para tratar de reforzar la medular del equipo con su incorporación, una petición que Joan Laporta desestimó.

Es cierto que el futbolista brasileño realizó una temporada sensacional en el conjunto hispalense en el curso anterior y que es uno de los hombres más destacados de LaLiga en su posición, pero la directiva culé no valoró oportuno desembolsar los 15 millones que hubiera conllevado su fichaje dada la situación financiera del club.

La avanzada edad de Sergio Busquets y la salida de Miralem Pjanic dejaron entrever la necesidad de reforzar la parcela creativa, sobre todo porque Nico y Gavi todavía no habían irrumpido en escena. No obstante, el espectacular salto de nivel que han dado los dos canteranos blaugranas ha desencadenado que Xavi Hernández ya no considere necesario reforzar esa posición en enero. Además, el rendimiento de Busquets en el eje del equipo está siendo superlativo, algo que atendiendo a las últimas sensaciones mostradas por el jugador de Sabadell en el tramo final de la 20/21 nadie se hubiera atrevido a aseverar.

En definitiva, la última petición de Koeman en el mercado no fue cumplida en su momento por el presidente y tampoco cuenta con el visto bueno de Xavi ya que, si el Barça está experimentando algunos problemas en su plantilla, desde luego que estos no apuntan a una parcela central donde el equipo cuenta con algunos de los jugadores más en forma del vestuario, especialmente por Gavi, Nico y el propio Busquets. Por ende, Laporta tendrá vía libre para lanzarse al mercado en enero con dos objetivos claramente diferenciados y que no miran a la línea creativa, aunque solamente uno de ellos llegará a la Ciudad Condal: Hakim Ziyech y Ferran Torres.