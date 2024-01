Lamine Yamal y Joao Félix lo echaron del Barça, abandonó a Xavi y su fracaso desespera hasta a Deco

En el pasado mercado de verano hubo un nombre que fue protagonista inesperado en can Barça, pues mientras que en el cuerpo técnico esperaban que Abde fuera una parte importante de la rotación del ataque culé, el extremo marroquí acabó pidiendo salir del club ya que no se veía con opciones de contar con minutos ante la dura competencia que tenía en su demarcación con la explosión de Lamine Yamal y la llegada de Joao Félix, acabó provocando su traspaso al Betis a cambio de 8 millones y el 50% de los derechos sobre el jugador. Sin embargo, la aventura de Abde en el Benito Villamarín no va tan bien como se esperaba unos meses atrás.

Testimonial en liga y sin incidencia en las grandes noches

La realidad de Abde ha acabado siendo la misma que esperaba vivir en el Barça. Y es que, mientras que sí ha jugado y ha tenido importancia en los partidos de Europa League y Copa del Rey, su nivel de incidencia en LaLiga está siendo mínimo. Tan es así, que apenas ha sido capaz de marcar un gol en lo que va de liga, mientras que sí ha sumado tres tantos en Copa del Rey y otro en Europa League.

Además de su falta de aportaciones goleadoras en liga, el problema viene con que el marroquí solamente ha partido como titular en tres partidos en lo que va de temporada en LaLiga, lo cual demuestra que Manuel Pellegrini no acaba de confiar en un Abde que no está siendo capaz de ganarse los minutos que esperaba tener cuando aterrizó en el Betis.

Deco tan desesperado como Abde

Por otro lado, en las oficinas del Camp Nou no hay ningún interés en que a Abde le vayan mal las cosas en el Benito Villamarín. Pues en su traspaso al Betis, los culés se reservaron el 50% de la propiedad del futbolista, de modo que, en caso de venta, el Barça se haría con la mitad de la suma del traspaso. Hecho que daría una gran flexibilidad a Deco a la hora de trabajar en posibles incorporaciones futuras, estando Abde, a la vez, muy lejos de ser considerado una opción para volver a la ciudad condal.

Así pues, el año no acaba nada bien para Abde, que esperaba repetir lo que hizo en el Osasuna la pasada temporada, pero que ha visto como en el Betis le han pasado por encima.