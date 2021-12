Laporta encarrila otro adiós para la 22/23, el gran deseo de Koeman

Muchas cosas cambiarán en Can Barça próximamente con la llegada de Xavi Hernández al banquillo culé y Joan Laporta parece haber encontrado en las últimas horas una vía de escape para uno de los jugadores que menos trascendencia ha tenido en el equipo con Ronald Koeman al frente del vestuario: Miralem Pjanic, futbolista que salió de Barcelona hace unos meses en calidad de préstamo.

Según ha recogido Goal en las últimas horas, el Besiktas está dispuesto a negociar el traspaso del centrocampista bosnio, que estará cedido en el conjunto turco hasta final de temporada. Eso sí, el presidente del club, Ahmet Nur Cebi, ha puesto de manifiesto el interés del conjunto otomano en hacerse con los servicios de Pjanic de forma definitiva conforme termine su préstamo convirtiéndose de esta forma en un aliado de lujo para un Laporta que ha encontrado luz al final del túnel con él.

El jugador tiene contrato con el FC Barcelona hasta 2024 y su poca repercusión durante la andadura de Koeman en la Ciudad Condal podría ser una traba para encontrarle una salida el próximo verano. El holandés ya no está, pero Xavi, el nuevo entrenador del club, tampoco tiene en mente contar con Pjanic en su proyecto y, para más inri, la entrada en escena de Gavi y Nico, dos futbolistas que la temporada pasada militaron en el filial, privarán al balcánico de poder acaparar minutos con el conjunto blaugrana.

En este sentido, el interés del Besiktas se ha postulado como una de las primeras buenas noticias en Can Barça para la próxima campaña y, aunque la cifra a rescatar no sea excesivamente alta atendiendo a la edad del bosnio (31 años), sí que servirá para poder oxigenar las arcas del club de forma notoria para paliar parcialmente la crisis económica que atraviesa la entidad. Por ende, aunque Laporta es consciente de que exigir una cifra demasiado ambiciosa podría echar para atrás al Besiktas, tratará de llegar a un acuerdo con el equipo turco para sellar el traspaso de Pjanic a cambio de 15 millones de euros, el gran objetivo del presidente culé: si nada cambia próximamente, Xavi no pondrá reparos a su marcha.