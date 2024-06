Laporta no convence a Flick: quiere con Lamine Yamal a su Rodrygo Goes, ojo a João Félix y Cancelo

Joan Laporta habló de forma clara y contundente de los objetivos del Barcelona, pero sus palabras no convencieron y sobre todo no lo hicieron en base a lo que piensa el barcelonismo y Hansi Flick de la proyección de la campaña 24/25. Sobre esto hay muchos puntos a tratar, desde las cuentas a Xavi pasando por el Real Madrid, sin embargo, un tema relevante es el que concierne a João Félix y João Cancelo, ambos en seria amenaza, más que nada porque si Xavi dudó con el lateral y desde luego no quería al extremo rojiblanco, Flick parece ir por la misma línea.

Un gasto extra, pero, ¿necesario?

Está claro que el Barcelona ve como mucho más esencial hacerse con João Cancelo que hacer lo propio con João Félix, el cual podría tener muy complicado seguir si el Barcelona consigue llevar a efecto el que es su gran objetivo de este verano, con el permiso de Kimmich y Bernardo Silva: Nico Williams. El extremo, joven, de LaLiga y estrella de La Roja, cumple con el requisito que busca el Barça, conexión con cracks como Pedri, Gavi, Balde o Lamine Yamal: no es de la cantera, pero su perfil es similar.

El míster alemán duda

Por eso, según cuentan, Flick no está tan convencido ni de lo pertinente de una gran inversión en Cancelo ni muchos menos en João Félix. Para empezar, porque Nico sería la antítesis en el Barça del futbolista en propiedad del Atlético de Madrid; es decir, si los culés firman al jugador del Athletic, el luso tendrá que buscar equipo. Por otro lado, si bien a Flick le gusta el carácter ofensivo de Cancelo, este quiere evaluar al jugador del City, por el que el Barça tendrá que pagar no menos de 30 millones de euros, básicamente porque quizá esa inversión condicione otras.

Al final, para Flick es cuestión de números y eso no cuadra con las palabras de Laporta. Si el Barça está en dificultades financieras, no ve de qué forma pueden acometer el fichaje del extremo del club bilbaíno, mantener a los joaos y lanzarse a por un pivote defensivo, todo ello sin resolver el futuro de Vitor Roque, Ferran, Ansu Fati... Siendo realistas, Flick es partidario de, bajo su filosofía de juego, lanzar unos pocos ataques certeros y no disparar en todas las direcciones, y los joaos forman parte de lo segundo.