Se cuelga el 10 de Neymar y supera en precio a Enzo, Bellingham y Caicedo: bomba Nº 1 en la Premier

Con la victoria aún reciente del Aston Villa sobre el Manchester City -la cual, lejos de ser banal, sitúa a los villanos por delante de los citizens en la tabla clasificatoria (los primeros poseen 32 puntos, por los 30 del campeón)-, el precio y el interés de los gigantes de la Premier League por la estrella de Unai Emery hace que esta no sea ya solo el sustituto natural de Neymar Júnior en Brasil, sino que su tasación pueda convertirlo en la bomba Nº 1 de Inglaterra.

Decía Douglas Luiz, jugador creador del Aston Villa al que nos referimos, a Sky Sports sobre el interés en su persona de varios de los clubs más importantes de la Premier, sobre todo Arsenal y Liverpool, que “estoy muy feliz de escuchar las historias, pero estoy aquí en Aston Villa. Mi enfoque está totalmente aquí. No paso mucho tiempo mirando las historias. Las veo, pero no me concentro en eso y No lo miro todos los días. Mi cabeza está aquí en el Aston Villa”.

Es decir, por ahora el Villa va poner todos los obstáculos habidos y por haber para retener a su jugador, lo que en términos económicos supone para quienes quieran al crack brasileño una cifra enorme, quizá desproporcionada. Y esta está ya situada en una cantidad que ni los traspasos de Enzo Fernández y Moisés Caicedo al Chelsea, ni el fichaje de Jude Bellingham por el Real Madrid puedan igualar.

Y es que Football Transfers asegura que el Aston Villa habría cifrado la venta de Luiz en nada menos que 110 millones de libras esterlinas, lo que al cambio vienen a ser más de 128 millones de euros. Teniendo en cuenta que el jugador argentino le costó a los blues (oficialmente) 121 millones de euros y el ecuatoriano 116, que Bellingham supuso para el Madrid un desembolso de unos 103 kilos, lo de Luiz podría superarlo todo.