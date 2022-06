Laporta y Xavi se plantan, el último quebradero de cabeza con Dembélé

El club londinense sigue en su idea de revitalizar su plantilla y según el ‘Daily Mail’ prepara 150 millones para reforzar su línea delantera con Dembélé y Sterling. De todos es sabido que la situación del francés en el Barcelona es compleja. Xavi no quiere prescindir de él aunque haya expirado su contrato. El jugador de 25 años quiere quedarse en el Barcelona, pero el problema es que no se encuentra a gusto con su salario y desde Inglaterra cumplirían con sus preferencias.



La deuda económica del Barcelona les obliga a no poder realizar grandes alardes en cuanto a salarios se refiere. Las salidas de algunos jugadores que están en la rampa de salida aparte de Dembélé contribuirían a que se aflojara un poco ese margen para intentar convencer al francés. Pero no está siendo fácil para Laporta y los suyos encontrar destino a más o menos 10 jugadores que no cuentan y que de seguir así se le buscaría una cesión.



Tuchel siempre ha tenido aprecio por un futbolista con el que ya contó en las filas del Borussia Dortmund antes de su traspaso al Barcelona por 135 millones de euros. No contemplaría con malos ojos volver a entrenar a un jugador que explotó con él en el banquillo. Y tampoco estaría contrariada con esa idea la nueva directiva del club de Londres encabezada por el empresario estadounidense Todd Boehly. Un mandatario que viene de tantear la posibilidad de traer a Cristiano Ronaldo y que también sopesa la incorporación de Sterling.



Así las cosas, se promete interesante la situación entre Chelsea y Barcelona, sobre todo porque aparte de Dembélé hay más nombres encima de la mesa que conciernen a los dos equipos como los de Christensen, Azpilicueta o Marcos Alonso. En el caso del central danés, está confirmado su pase a falta de confirmación oficial, mientras que en el caso de los españoles se encuentran algo enturbiadas con respecto a lo que prometían en un principio. Una relación entre clubes que también andan detrás de Koundé para reforzar su defensa y que competirán por hacerse con sus servicios en este mercado.