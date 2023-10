Las cuentas del Barça al descubierto, la sombra de Negreira y Laporta lanza un dardo al madridismo

La celebración de la Asamblea de Compromisarios del FC Barcelona ha dejado muchos momentos a destacar. Para empezar, la Asamblea contó sólo 417 socios acreditados. Una cifra baja a la que Laporta restó importancia, pues "el formato telemático lo hace más universal que nunca". Finalmente, la Asamblea cumplió con su objetivo y aprobó la liquidación económica de la temporada 2022/2023 con 376 votos a favor, 45 en contra y 20 en blanco. Como es lógico, antes de la votación se expuso el estado económico del club. Lo hizo Eduard Romeu, vicepresidente económico, quien expuso que el FC Barcelona logró 304 millones de euros de beneficio, 30 millones por encima de lo que se había presupuestado.

A esa cifra se llega tras haber ingresado 1.259 millones de euros y haber gastado 1.165 millones. Asimismo, Romeu no escondió que las palancas y los 400 millones obtenidos de la venta de un porcentaje de derechos de televisión fueron fundamentales. Mientras, Joan Laporta aprovechó la asamblea para sacar pecho y hacer valer su gestión. "Hemos estabilizado la entidad, salvamos a la entidad de un hundimiento. Teníamos una deuda insostenible y un patrimonio neto negativo. En cualquier empresa normal era una situación de concurso de acreedores. Salvamos el club de la tragedia sin tocar el bolsillo de los socios".

El dardo de Laporta al madridismo

Con el Caso Negreira a la orden del día y con Laporta como imputado, según se ha sabido esta última semana, el presidente del club no dudo en hacer frente a las acusaciones y defender a la entidad. "Nos atacan desde fuera porque volvemos a ir bien deportivamente, económicamente e institucionalmente. Estamos sufriendo con el Caso Negreira el ataque más fuerte de nuestra historia . Y no lo permitiremos. No encontrarán nada por mucho que busquen. Lo hemos explicado con absoluta transparencia. No han probado nada de lo que nos acusan. Este Caso Negreira está siendo aprovechado por algunos que quieren perjudicar nuestra reputación por gente a la que no le gusta que seamos más que un club", sentenció Laporta en su discurso inicial de la Asamblea.

Ademas, Laporta es consciente de que un sector de la problación acrecienta las dudas en torno al Caso Negreira: el madridismo. De ahí el dardo directo que lanzó hacia él: "A este madridismo sociológico ya lo vencimos cuando ganamos y fuimos queridos y admirados. Eso provocó que no lo pasaran bien e imaginad cómo se sienten ahora cuando nos creían adormecidos y ven que ahora el presidente de esa etapa gloriosa ha vuelto con Xavi Hernández, que era protagonista de esa época. Ven que el fútbol base produce jugadores buenísimos. A ellos no les interesa que se hable de su poder y por eso es evidente que son los promotores de este proceso de degradación, pero os digo que este proceso lo vamos a ganar, nos van a absolver. Tengo malas noticias para el madridismo: vamos a repetir el mejor Barça de la historia".