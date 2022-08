Le echan del Madrid y se venga: Florentino rabia y Ancelotti lamenta

En pleno debate sobre si el Real Madrid debería fichar un nueve que acompañe a Benzema en la delantera, el ya ex merengue Luka Jovic debutó con gol en su primer partido oficial con la Fiorentina. El serbio, que recordemos le costó 65 millones a Florentino, empieza así a tomarse su particular revancha con un conjunto blanco que no terminó de apostar por él, concretamente por decisión de su técnico Ancelotti. El italiano mira ahora de reojo al que ocupara el puesto que ahora trae de cabeza en Chamartín tras la salida de Borja Mayoral y la más que posible de Mariano.



Jovic salió de titular y participó marcando el segundo gol en la victoria de la Fiorentina por 3-2 ante la Salernitana. Sorprende a muchos la forma en la que el delantero recaló en Florencia, ya que no dejó dinero en las arcas de un Real Madrid, que sólo se guardó un 50% de una futura venta del serbio a otro equipo. Los blancos se libraron al menos de pagar la ficha de un jugador que tenía contrato hasta 2025, pero que no acabó de cuajar en el Santiago Bernabéu. Un tipo de carácter frío que no aprovechó las pocas oportunidades de las que dispuso y que no llegó a mostrar el olfato goleador que venía de tener en el Eintracht de Frankfurt.



Ahora, Jovic ha encontrado acomodo en un equipo donde precisamente otro serbio brilló con luz propia durante sus años allí. Hablamos nada menos que de Dusan Vlahovic, el hombre que abandonó a su incondicional hinchada por vestir los colores de una Juventus que pagó 70 millones por su traspaso. Pero la Fiorentina parece haber encontrado al sustituto perfecto en Jovic, cuyo brillante debut promete muchas alegrías al conjunto viola.



Así las cosas, Ancelotti espera no tener que lamentar su decisión de contar con Hazard como falso nueve como suplente de Benzema. Una confianza que venía necesitando el jugador belga, pero a la cual los goles de Jovic o de Mayoral si despunta en el Getafe no ayudan en nada. Tesitura que muchas veces se produce en el caprichoso mundo del fútbol.