Lewandowski ilusiona al barcelonismo y desvela su objetivo para 2023

No cabe ninguna duda de que uno de los nombres propios en el primer tramo de temporada del FC Barcelona ha sido el de Robert Lewandowski. Autor de 18 goles y 4 asistencias en 19 partidos como culé, el polaco se ha ganado la admiración del Camp Nou y se ha convertido en el nuevo emblema del equipo en poco menos de cinco meses. Ante esta situación, resulta evidente que la suya se ha convertido en una voz muy respetada por el barcelonismo y, por ello, sus declaraciones son capaces de movilizar a la masa social del Barça.

En este sentido, el ‘9’ azulgrana ha sido protagonista en las últimas horas por una entrevista que ha concedido al Diario Sport, en la que ha afirmado que su objetivo personal de cara a 2023 es que “todos los aficionados del Barça se sientan orgullosos de este equipo, orgulloso de lo que logremos”, en un claro aviso de que el equipo quiere ganar algún título esta temporada. De hecho, las declaraciones de Lewandowski se alinean con otras que hizo el propio presidente de la entidad, Joan Laporta, que afirmó hace unos días en un acto público del club que el objetivo del equipo esta temporada es ganar la liga.

Sea como sea, el polaco también se ha mostrado prudente por la trayectoria del equipo, especialmente en Europa: “En la Champions no jugamos de la manera que quisimos. También es cierto que tuvimos muchas lesiones tras el parón internacional, cinco o seis y la mayoría defensas. Eso nos hizo perder un poco el ritmo y nuestro estado de forma. Si no tienes estabilidad atrás, se hace difícil. Y en la Champions incluso más”.

Finalmente, otro de los asuntos que ha tratado en la entrevista ha sido el referente a la sanción que le dejará lejos de los terrenos de juego durante las tres próximas jornadas de liga y el ‘9’ culé se ha querido defender: “La razón por la que me han castigado con tres partidos no tenía nada que ver con el árbitro, sino conmigo y con el técnico. Una o dos semanas antes estuvimos charlando con Xavi y me dijo que tenía que vigilar si el árbitro me enseñaba una amarilla, pero aquello solo fue un gesto para expresar que no podía entender lo que estaba pasando. Siento que tres partidos son demasiado por lo que hice”.