El Chelsea asevera el fracaso de Laporta: error importante del Barça

Como ya os contamos en Don Balón hace un par de días, el fichaje de Andrey Santos por el Chelsea es prácticamente un hecho. A falta de que se terminen de acordar algunos detalles de la operación, el futbolista brasileño se convertirá en nuevo jugador blue a partir de enero, a cambio de un traspaso que, según informan varios medios en Inglaterra, se cerrará finalmente por unos 20 o 25 millones de euros.

De esta manera, será el conjunto de Todd Boehly el que finalmente se hará con los servicios de un futbolista ilusionante que, entre otros, también había despertado el interés del FC Barcelona. Sin duda, unas pésimas noticias por parte de la entidad presidida por Laporta, ya que, como comentamos, perderá a un jugador con un potencial descomunal y que muchos en Brasil ya le auguran un futuro esplendoroso.

En este sentido, hasta una leyenda como Juninho Pernambucano se ha querido mojar acerca de Andrey Santos en declaraciones recogidas por BeSoccer: "No va a ser mejor que yo, va a ser mucho mejor que yo porque es mucho más completo. Con 18 años, yo no jugaba ni la mitad de lo que juega él, no me avergüenza reconocerlo", ha afirmado. Sin duda, unas declaraciones que no hacen más que aumentar la ilusión en Stamford Bridge por su fichaje, a la par que podría hacer que más de uno en las oficinas del Camp Nou se termine arrepintiendo por no igualar la oferta de 20 kilos de los londinenses por un futbolista que podría haber sido el reemplazo ideal de Sergio Busquets.

Desde luego, razones sobran para creer que el pivote brasileño puede marcar una época en el fútbol europeo, ya que es uno de esos futbolistas que parece estar tocado por una varita mágica. No en vano Andrey Santos dejará el Vasco da Gama con el honor de haber sido el jugador más joven en debutar con el conjunto brasileño en el siglo XXI. Por su parte, en referencia a las cualidades futbolísticas que se perderá el FC Barcelona de Joan Laporta y podrá disfrutar el Chelsea, el capitán de la Seleçao sub-20 destaca por ser un jugador muy polivalente, con un gran pase y visión de juego y que maravilla por los galones que toma en el momento de construir el juego del equipo. Además, se desenvuelve a las mil maravillas en tareas defensivas y tiene llegada en segunda línea (a pesar de ser mediocentro, había acumulado ocho goles en 33 partidos con el Vasco da Gama).

Sin duda, unas características muy interesantes y que, sumadas a su edad, hacen prever que Andrey Santos está llamado a ser un futbolista importante en los próximos años. Resulta evidente que solo el tiempo resolverá la incógnita de su carrera, pero igual de cierto es que, sobre el papel, el Barça podría haber cometido un gran error bajándose de la puja por el brasileño.