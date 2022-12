Lewandowski se lo pide a Laporta y el Camp Nou clama: dilema con Messi

El culebrón de Leo Messi y el FC Barcelona está muy lejos de acabar. Pese a que el argentino está muy cerca de renovar, por lo menos por un año más, su contrato con el PSG y que la situación económica actual del conjunto azulgrana le impide a Joan Laporta fichajes de tanta responsabilidad financiera actualmente, el campeón del Mundial de Qatar sigue sonando para regresar al Camp Nou en algún momento de su carrera

Dentro del club, la gran mayoría de los integrantes del cuerpo técnico, directivos y jugadores de la plantilla quieren que vuelvan. El último en unirse a esta gran lista es Robert Lewandowski que, lejos de asustarle una posible alta competencia en el ataque blaugrana, le ha tendido un puente a Leo Messi para que regrese al Camp Nou y juegue junto a él: “No depende de mí. Por supuesto, vemos que ahora juega más como un 'playmaker', quizá marca menos goles y da más pases a sus compañeros aunque los sigue marcando. Pero comparando con otros tiempos, ahora es el futbolista con el que cualquier delantero soñaría jugar a su lado”, comenta el polaco en una entrevista concedida a Mundo Deportivo.

Quiere jugar junto a él y reabre un dilema en el FC Barcelona que estos últimos días, con el anuncio del la gran mayoría de los medios franceses y del cual ya hemos hablado en Don Balón sobre la renovación de Messi con el PSG, parecía que había terminado. El capitán de Argentina alargará, con casi toda probabilidad, su estancia en París, pero eso no impide que coincidan en un futuro, quizás dentro de dos temporadas, cuando el club económicamente pueda permitirse la operación, en el Camp Nou, ya que, tal y como ha asegurado Robert Lewandowski, quiere cumplir su contrato con el Barça, es decir, los cuatro años por los que firmó.

Lewandowski quiere jugar con Messi y el dilema se reabre en el Camp Nou, ¿debería Joan Laporta atreverse con el fichaje del argentino cuando finalice su nuevo contrato, si acaba habiéndolo, con el PSG? El presidente del FC Barcelona ya aseguro cuando aparecieron las informaciones del acuerdo entre el conjunto parisino y el atacante argentino que no quería especular con su llegada. La operación es cada año más difícil y su llegada cada vez más improbable, pero, desde Can Barça, plantilla y directivos no pararán de intentarlo. Veremos qué sucede.