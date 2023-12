Deco va más allá y planta a Laporta dos nombres para sustituir a Xavi, y el Barça maneja un tercero

Ni es un secreto que ya hay voces discordantes alrededor de Joan Laporta con respecto al futuro de Xavi Hernández al frente del proyecto culé, ni que Deco, director deportivo del club, está entre los que sopesa un cambio al final de temporada. Está claro que serán los títulos y la imagen en las competiciones quien marque el límite del entrenador, pero el FC Barcelona maneja ya hasta tres nombres para sustituir a su entrenador.

Dos, los más deseados, están complicados

Es evidente que si el Barça no mejora en su juego, pero sobre todo no lleva nuevos títulos a las vitrinas del Camp Nou, Xavi tendrá muy complicado continuar. Estos clubs son así. Y si esto ocurre, el Barça ya mira dos posibilidades que son muy del agrado tanto de la zona noble culé como de su responsable del área deportiva. Eso sí, los dos son complicados, tanto en lo económico como en lo deportivo.

Y es que uno de ellos no es nada más ni nada menos que Mikel Arteta, entrenador actual del Arsenal, posible rival en el futuro del Barcelona en la pelea por la Champions League. El canterano y ex del City, entre otros, ha conseguido volver a situar al equipo gunner entre la élite de la Premier League y la Liga de Campeones y es hoy en día uno de los preparadores más cotizados no solo de Inglaterra, sino del mundo.

El otro es Míchel, actual entrenador del Girona, cuyos méritos en el equipo gerundense son más que evidentes. El míster, de hecho, es uno de los dos entrenadores junto a Carlo Ancelotti que han ganado al Barça en su estadio, y de él gustan tanto sus métodos como su filosofía de juego. Y aún hay un tercero, del agrado de Deco y que precisamente no tiene la mejor de las relaciones con Xavi, como es Rafa Márquez, ex jugador culé y entrenador del FC Barcelona Atlètic. Su paso al frente genera dudas.