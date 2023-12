Tras Gavi, el Barça se decide y tramita el adiós de Lewandowski, Raphinha o João Félix en Las Palmas

El Barcelona ha realizado una temporada más que discreta y encima ha perdido a su jugador más en forma, como era Gavi, aunque, como bien dice Xavi Hernández, con eso les ha bastado para seguir vivos en todas las competiciones en disputa. Evidentemente esta premisa va con trampa, ya que dos (Supercopa y Copa) de los cuatro títulos aún no han empezado a disputarse para el Barcelona, pero sí sirve de advertencia a tres estrellas de ataque en can Barça que ante Las Palmas tienen ante sí decir adiós al once y quizá, quién sabe, al Barcelona en el mercado veraniego.

𝗩𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗥𝗼𝗾𝘂𝗲 - 𝗘𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗮 🔵🔴🐅⚡ pic.twitter.com/5pMiOHO2gh — 𝐕𝐈𝐓𝐎𝐑 𝐑𝐎𝐐𝐔𝐄 🇧🇷🚀 (@VitorRoque_Fr) December 27, 2023

Complicada salida, el problema del gol y una solución millonaria

El Barça está en serias dificultades económicas y eso hace que el fichaje de Vitor Roque cuente no solo con el respaldo de las esperanzas que hay puestas en él, con su calidad o su proyección, sino con la obligación de que semejante inversión (30+31M) ha de tener respuesta inmediata en minutos y protagonismo: el Barça se ha hipotecado con él cuando no hay dinero para hacerlo. Y sobre las características de Tigrinho y ese estatus ganado hay que dilucidar quién será el sacrificado, siendo ahí donde entra Las Palmas, siguiente adversario del Barça en LaLiga y potencial punto de encuentro entre el fichaje millonario y una cruz a una estrella.

Podría optar Xavi por el intercambio puro y duro con Robert Lewandowski, pero lo cierto es que el polaco es el mejor recurso de cara a portería que tiene el FC Barcelona y pese a su mala temporada, sigue siendo un jugador con contrato de larga duración, es estrella europea y una pieza con un salario enorme. Sí, Roque es nueve, pero no puro y por ahí viene otra advertencia, esta para João Félix y Raphinha.

Con respecto al brasileño hay muchas dudas, tanto entre la directiva como en la grada de Montjuic. Es verdad que el ex del Leeds United es un buen jugador, pero no el futbolista resolutivo y desequilibrante que creyeron fichar, y eso lo coloca como potencial damnificado con la llegada del brasileño. Pero tampoco se libra de la amenaza un João Félix que aúna todo lo malo que hace que se critique al nueve y al de la canarinha, es decir, que sea determinante regularmente, con un asunto aún más peligroso para él: de los tres es el único que no pertenece al Barça. Por todo ello, Vitor Roque se sentará en el banquillo de Gran Canaria esperando su momento, esperando que la cita del Barça con el gol vuelva a retrasarse, que alguna de sus estrellas tenga una mala actuación, y entonces el fichaje del Barça quizá borre del 11 un fijo hasta el momento.