Lo de Lewandowski y Yamal se queda en nada comparado con el nuevo problema de Xavi y el Barça

Durante el partido de este fin de semana entre el Barcelona y el Deportivo Alavés (2-1) disputado en Montjuic y saldado con una victoria sufrida de los culés ante su público pudo notarse que el Barça no solo no pasa por su mejor momento de juego, sino que está incómodo. Y es un problema sistémico, que afecta al entrenador, a los jugadores y a la afición; prueba de ello se pudo ver en el lío entre Robert Lewandowski y Lamine Yamal, negándole el primero el saludo al canterano, del que han corrido ríos de tinta, pero eso no es nada comparado con lo que se viene.

Resultados, esa luz a la que aferrarse

Mientras los resultados lleguen a can Barça, el problema de Xavi y el equipo será asequible, asumible, digerible, sin embargo, ahí radica la inseguridad de los culés: puede que estos empiecen a complicarse, más que nada porque el calendario no ayuda y al Barça los choques de altura le cuestan aún de la cuenta. Eso sí, hasta el momento, el equipo solo acumula una derrota, que fue en casa (Real Madrid), en LaLiga, y eso, como no, es positivo para el Barça… insistimos, por ahora.

Calendario y duras pruebas

El Barça, que pasa por su peor momento de juego de la temporada y ha recibido dos derrotas en los últimos cuatros partidos, se juega la mitad de la temporada y puede que parte de la otra en los siguientes cuatro partidos. Tras el parón, los blaugranas viajarán a un campo complicado, como es Vallecas, ante un rival que mira a Europa, como es el Rayo Vallecano (próximo 25 de noviembre, 14.00, hora española)

Y si este envite en LaLiga, que por el ritmo que han cogido Girona y Real Madrid obliga a minimizar errores para los azulgranas en la competición doméstica, es importante, más lo será el que se plantea con la visita del Oporto en Champions League, donde el Barça se puede jugar desde la primera plaza a la clasificación. Y una vez pasen estos dos duelos, Atlético de Madrid y Girona visitarán el coliseo blaugrana para cerrar cuatro partidos que van a evaluar la capacidad de reacción del Barça: sin ellos, sin esos 12 puntos, las dudas y el nerviosismo se van a disparar en todas las direcciones, sobre todo de cara a 2024.