Luis Enrique le aconseja que no vaya al Real Madrid y espere al Barça porque encaja mejor con Flick

La directiva del Barça no baja los brazos y no descarta hacer un intento más para quedarse con el fichaje de Nico Williams. El extremo del Athletic Bilbao es la gran debilidad de Hansi Flick, quien hará lo que sea necesario para que las negociaciones lleguen a buen puerto. Después de lo que fue el culebrón en el último mercado de pases, el nombre del talentoso futbolista está en el radar de más equipos y el club culé ya no es el único interesado. De hecho, Florentino Pérez no descarta hacer un ofrecimiento para llevarlo al Real Madrid.

Esta no es la primera vez que Nico Williams estuvo cerca de jugar en el club merengue. Sin embargo, en aquella oportunidad, fue el propio Luis Enrique quien intercedió y le aconsejó que esperara al Barça porque allí podría desarrollar todo su potencial. La historia vuelve a repetirse y todo indica que el jugador optará por escuchar a otros equipos, sobre todo por la competencia que hay en el conjunto blanco. Con Kylian Mbappé, Vinícius y Rodrygo, será difícil que pueda hacerse un lugar en el 11 inicial.

Lo quiere Luis Enrique

El PSG tiene pensado hacer una importante erogación de dinero para mejorar el proyecto futbolístico que lidera Luis Enrique. El equipo está puntero en la Ligue 1, pero no tiene el suficiente talento para competir en el plano internacional. De hecho, la clasificación a la próxima ronda de la Champions League pende de un hilo.

El nombre de Nico es uno de los que está en carpeta del club parisino y es un jugador que al ex DT de la Selección de España le gusta mucho. Habrá que ver si Al-Khelaifi decide ir a fondo por el atacante de 22 años o hace el desembolso de dinero por su gran obsesión: Rodrygo.

El futuro de Nico

El futbolista ya dejó en claro que, a fin de año, se irá del Bilbao. Sin embargo, la dirigencia del club vasco manifestó en más de una oportunidad que hará valer sus derechos sobre el jugador y hará todo lo posible por retenerlo.

El contrato de Nico Williams es hasta junio de 2027 y el club que quiera llevárselo por cláusula de salida tendrá que poner sobre la mesa más de 58 millones de euros. Además del Barça, hay equipos de la Premier League que tienen serias intenciones de quedarse con el jugador.