Luis Enrique se acerca al Atleti: Simeone se prepara para junio

Puede que Diego Pablo Simeone esté viviendo uno de los momentos más duros de su carrera desde que hizo cargo del banquillo del Atlético de Madrid. Las críticas son constantes y el equipo no termina de arrancar. Los resultados no ayudan, pero lo que más preocupa a día de hoy a Enrique Cerezo y Gil Marín es el ambiente. La afición parece que ya no conecta con el técnico argentino, ya no le acompaña cuando hace esos aspavientos en la zona técnica del Metropolitano, algo que ya ha criticado en rueda de prensa varias veces, y la relación cada día empeora más. Desde hace meses se rumorea con un cambio de entrenador al final de la temporada y uno de los nombres que suenan con más fuerza es el de Luis Enrique.

Tal y como hemos informado en Don Balón, el actual seleccionador de España es uno de los favoritos para reemplazar a Simeone como entrenador del Atlético de Madrid si no consigue revertir la situación de aquí al final de la temporada. La única esperanza que le queda a los atléticos a día de hoy es la Copa del Rey. La liga está muy difícil, ni siquiera se encuentran en puestos de Champions League ahora mismo, y se encuentran eliminados de toda competición europea.

Si tampoco consiguen levantar la Copa del Rey, y por supuesto, quedar entre los cuatro primeros, es muy probable que Simeone tenga que abandonar el Metropolitano y Luis Enrique es, a día de hoy, el gran favorito para sustituirle. Pero si el Atlético de Madrid quiere al seleccionador español tendrá que andarse con ojo, porque si Xavi Hernández no consigue triunfar, es muy probable que Joan Laporta decida prescindir de él y como hemos informado en este medio, el técnico asturiano es una de las opciones que maneja el presidente blaugrana para el año que viene.

Aunque los atléticos deberían estar tranquilos, Joan Laporta tiene plena confianza en Xavi, el objetivo que le ha puesto al entrenador es la liga, algo que, de momento, tiene bien encarrilado, pero por si esto fuera poco, su apoyo público es total: “Nunca he pensado en despedir a Xavi, ni por un momento. Confiamos al 100% en Xavi como entrenador, estamos orgullosos de él”, recoge Fabrizio Romano. Un apoyo que aleja a Luis Enrique del Camp Nou y le acerca al Cívitas Metropolitano.