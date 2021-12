Luis Suárez se adelanta a Leo Messi: nuevo destino en la 22/23

Los resultados no están llegando en el Atlético de Madrid en general y a Luis Suárez en particular, eso lleva al Cholo Simeone a intentar en los partidos diferentes alternativas que le den más poderío al equipo colchonero y algunas de estas pasan por dejar en el banco o cambiar al charrúa, lo que no ha sentado bien al delantero, que ahora pasa por su peor época en el Atleti y en la relación con su míster. Es más, se huele que la entidad quiere cerrar en junio su estancia en Madrid (acaba contrato).

Y no solo eso, según informa Nicoló Schira, experto en el mercado de fichajes, el punta habría ya recibido dos ofertas muy concretas y millonarias de la Major League Soccer, el destino que en su día se plantearon al unísono él y Leo Messi cuando fuera que dejaran el Barcelona. En este asunto desde luego que ni el actual 9 del Atlético de Madrid ni el número 30 del Paris Saint-Germain se esperaban un desenlace como el que tuvieron en Can Barça, pero la propuesta sigue en pie y parece que tocará antes a Suárez.

Recapitulando sobre la situación del punta sudamericano hay que decir que sí, el Atleti ya mira en el mercado a un recambio al uruguayo, no piensan en el Wanda Metropolitano en renovarle y el ariete tiene dos ofertas de Estados Unidos; ahora bien, eso no significa que vaya a aceptarlas, ya que ciertos informes señalan que Suárez primero trataría de encontrar otro destino en Europa antes de dar el paso a EEUU, donde, eso sí, espera encontrarse en un futuro con su amigo Messi.

Y en cierta forma nada puede achacársele ni a Simeone ni al Atleti si deciden buscar otro goleador, ya que la merma física y goleadora de Suárez esta temporada es evidente. De hecho, sus registros actuales son de los peores de su carrera: no en vano lleva ocho partidos sin ver puerta. Además, la temporada pasada Suárez hizo 21 goles, mientras que en esta lleva a mitad de campaña solo 7. Aunque más allá de ello, el ritmo que exigen los equipos de Simeone y la distancia enorme entre líneas condenan físicamente a Suárez, que sufre en soledad con el bloque bajo atlético. Sí, Suárez no va a continuar; resta saber dónde jugará.