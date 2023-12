Madrid y PSG alucinan: se enfrentó de tú a tú con Xavi, Messi, Florentino y ahora incendia LaLiga

El Sevilla quizá se ha equivocado echando a José Luis Mendilibar, hay más de uno en la ciudad hispalense que así lo piensa, más que nada porque la llegada del nuevo entrenador, Diego Alonso, lejos de no mejorar lo que había hecho el anterior preparador, lo ha empeorado con creces. Y, claro, en un club acostumbrado a llevarse algo grande a la boca en las últimas temporadas, como le ocurre a su jugador fetiche, Sergio Ramos, la tensión aparece.

Colista y lucha por la Copa y ‘LaLiga’

El Sevilla, vigente campeón de la Europa League, ha sido el único equipo español que no se ha clasificado para octavos de final de la Liga de Campeones -Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad estarán en el bombo del próximo lunes, día 18- pero además ha quedado último de su grupo, sin ninguna victoria en seis partidos y muy por detrás de Arsenal, PSV y Lens. Tras el último duelo de Liga de Campeones, Ramos salió al paso de la debacle, dando la cara y según el diario Marca, señalando a un jugador que no solo no suma, sino que trata de restar.

Según el citado medio de comunicación este futbolista es Joan Jordán, al que la supuesta falta de implicación le habría costado el tirón de orejas público del mismo Sergio Ramos, quien dijo tras el duelo ante el Lens que “es para sentirse orgulloso de los que hemos venido a dar la cara aquí. La conciencia nos la llevamos tranquila de habernos dejado los huevos dentro del campo”. Sus palabras, según el medio, irían destinadas a un Jordán con unas molestias sospechosas.

Otras polémicas

Y es que si por algo se ha caracterizado el central del Sevilla a lo largo de su carrera es por su coraje y carácter. Amén de ser uno de los mejores defensas de todos los tiempos, de haberlo ganado casi todo, Ramos ha sido un jugador duro dentro y fuera del campo. Se las tuvo sobre el terreno de juego y sin amilanarse con jugadores como Leo Messi, con el que luego compartiría vestuario en París, o Xavi Hernández e incluso fuera del césped con Florentino Pérez en su salida del Real Madrid. Así que de nuevo el defensa no se ha callado y, de nuevo, tenga razón o no, ha dado la cara.