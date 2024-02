Más error que Arribas y Mayoral, el galáctico de Florentino depende del canterano hundido por Zidane

Sergio Arribas y Borja Mayoral, jugadores del Almería y el Getafe y canteranos del Real Madrid, están siendo determinantes en sus equipos, sin embargo, jamás gozaron de oportunidades en el primer equipo blanco, como le sucede al otro integrante de La Fábrica que destaca en tan alta medida por su buen hacer esta temporada que puede, a la vez, ser verdugo y llave para el Real Madrid.

Un partido crucial

Como decimos, por un lado, el Real Madrid se juega hoy liga y media en el choque directo ante el Girona, donde los merengues reciben la visita de un Girona al que le sacan dos puntos (8 al siguiente, el tercero, el FC Barcelona) y con el que tienen el golaveraje ganado tras el 0-3 de Montilivi. Pues bien, en ese equipo estará Miguel Gutiérrez, canterano blanco que descartó Zinedine Zidane y que ahora suena para fichar por el Bayern de Múnich.

Un sustituto a la vista

Es más, lo hace en sustitución precisamente de uno de los nombres que más fuertemente están siendo relacionados con Florentino Pérez y el Real Madrid de cara al próximo mercado de fichajes veraniego, como es Alphonso Davies. Al parecer y tal y como reflejan varios medios de comunicación, el gigante bávaro se habría fijado en el carrilero zurdo como posible recambio si finalmente el canadiense decide abandonar el club alemán en verano.

Recordemos que no solo Zinedine Zidane en la temporada 20/21, sino también el mismo Carlo Ancelotti decidieron que Gutiérrez no servía a la causa -en el caso del italiano, en la campaña siguiente, la 2021/22- y es por eso que ahora el jugador, que ha explotado en el equipo gerundense, está en la agenda de varios clubs de enorme renombre. Es verdad que el Madrid tiene opción de tanteo con él y que el jugador estaría por la labor de volver, pero parece que los blancos miran en otra dirección; veremos si sucede lo mismo tras el partido de hoy, por ganas del joven futbolista no será.