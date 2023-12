Más que un partido, Arda Güler ya sabe cuándo debuta y lo que provocará: de Mbappé a Florian Wirtz

El joven talento turco, Arda Güler, está al final de un larguísimo y tormentoso túnel en el que se ha visto envuelto desde su fichaje por el Real Madrid, allá por el verano pasado, cuando llegó a la entidad merengue previo pago de 20 millones de euros. El jugador, dotado de una clase puesta fuera de toda duda, llegaba al club con mermas físicas que le han impedido estar al nivel de sus compañeros… hasta hoy, ya que el zurdo sabe cuándo estará listo y lo que su puesta de largo va a condicionar al futuro blanco.

¿Debut esperado?, qué mejor escenario que ante su público

Como decimos, parece que el tiempo de espera ha terminado para el ex del Fenerbahçe y al menos estará en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el duelo ante el Villarreal de este próximo domingo (21.00, hora española) que se disputará en el Santiago Bernabéu, y si bien no es segura su participación en el choque debido a la enorme transcendencia del duelo tras el pinchazo del Barça ante el Girona y la visita de los culés a Valencia, un campo complejo y por tanto otro potencial momento para abrir brecha, al menos empezará a ser parte del grupo.

Futuro clave

Tanto si es ante el Submarino Amarillo, como ante el Deportivo Alavés -siguiente duelo liguero; el Mallorca; en Copa del Rey, frente a la Arandina, o la Supercopa de España, ante el Atlético de Madrid, lo cierto es que se espera que el impacto de Arda Güler sea exponencial y positivo y de él dependen otros movimientos.

Y es que tal y como hemos venido afirmando, el Madrid ha perdido cierto interés en Kylian Mbappé debido al gran nivel de Bellingham, Rodrygo Goes y Vinicius Júnior, pero también de Joselu, Brahim Díaz y, de ahí la expectación del Madrid en el rendimiento del turco, el mismo Arda Güler y Endrick. Con ellos el Madrid tendría el frente de ataque cubierto... si dan garantías Pero no solo eso, en caso de que Mbappé no llegue (y aunque lo haga), la función en el equipo de Güler también puede condicionar los posibles movimientos en la medular ante las posibles bajas en la 24/25 de Modric y/o Kroos, donde asoman futbolistas como Florian Wirtz, del Leverkusen. Güler marcará parte de la conveniencia de unos u otros fichajes.