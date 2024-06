Mbappé y Florentino obligan a Carletto y Laporta pone una gran línea roja a Hansi Flick: primer lío

Ya se ha hecho público el sorteo de la LaLiga EA Sports de modo que ya sabemos los puntos calientes, a priori, de la temporada. Para Madrid y Barça necesariamente pasan, por encima de todo, por los enfrentamientos directos y los que ambos tendrán con el Atlético de Madrid, el otro gran adversario por LaLiga. Y sobre ello, tanto Florentino Pérez como Joan Laporta imponen peajes a Carlo Ancelotti y Hansi Flick, respectivamente.

Los Clásicos y mucho más

Con respecto al calendario de la liga sorteado el pasado martes día 18, tanto el técnico italiano como el germano saben que esos puntos decisivos pasan por unos Clásicos que se disputarán el 27 de octubre, en el Santiago Bernabéu, y el 11 de mayo, con el Barça como local. Pero lógicamente esto solo es parte del camino, ya que la Copa del Rey, la Supercopa de España e incluso la Champions League pueden deparar más cara a cara.

Y por ahí viene la línea roja que Xavi Hernández traspasó en la temporada 23/24 y que Joan Laporta no le va a pasar a Flick después de una campaña, la ya finalizada, en la que el FC Barcelona no ha ganado nada, y esta pasa por no perder todos los partidos contra el Madrid, como hizo Xavi, que cedió en los dos de liga y el de Supercopa, y a ser posible, ganarlos.

Por su parte Florentino, y también el mismo Kylian Mbappé, le exigen a Carlo Ancelotti algo mucho más complejo: repetir título de liga. Y es que, si el Madrid ha ganado el presente campeonato, lleva sin repetir desde hace más de tres lustros, concretamente desde la campaña 07/08, es decir, 16 años; tiempo en el que el Barça ha logrado repetir hasta en tres ocasiones.