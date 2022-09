Neymar se rinde a la joya del Barça: “Es una mezcla de Xavi e Iniesta”

La primera jornada de la Champions no ha pasado desapercibida para algunos superclase referentes en sus equipos como es el caso de Neymar en el PSG. El brasileño pasó revista en DAZN de la actualidad que le rodea y no escapó a dar su opinión sobre el gran momento que atraviesa el Barcelona, enfocándolo en algunos de los jugadores con más talento del equipo. En este caso fue Pedri a quien el ‘crack’ brasileño aludió, dejando claro que para él es uno de los jugadores que más le gustó tras la contundente victoria de los de Xavi frente al Viktoria Plzen. Y no solo eso, sino que se atrevió con una comparación que seguro más de uno comparte sobre las cualidades del canario.

“Me recuerda a Andrés Iniesta. Es una mezcla de Xavi e Iniesta”, declaró el ex jugador del Barça que coincidiera en su etapa con posiblemente dos de los mejores centrocampistas que ha dado el fútbol en este siglo. Todo un halago con mayúsculas que seguro no escapará a oídos de un Pedri que ya empieza a consolidarse como uno de los destacados del equipo. Es su tercera temporada en el conjunto azulgrana y ya desde la primera viene demostrando la clase de jugador que es gracias a su gran calidad y su visión para crear ocasiones. Además, Xavi está logrando que se atreva a finalizar más jugadas y a disparar a puerta, lo que terminará de convertirle en el todocampista que todos quisieran tener en su equipo.

Así mismo, Neymar también destacó la presencia de su compatriota Raphinha: “Raphinha es un gran jugador y creo que disfrutará de la Liga de Campeones. Le deseo lo mejor a menos que juegue contra nosotros”, apuntó. Un ex del Leeds al que Xavi dio descanso en Champions pero que seguro tendrá su oportunidad en próximos encuentros.

Pedri, referente para Luis Enrique en Qatar

Pero volviendo al talentoso canario, Neymar no miente cuando dice estar ante un futbolista de una brillantez técnica admirable. Cualidades que le llevarán a ser titular en el Mundial de Qatar para un Luis Enrique que desde el principio supo apreciar que se encontraba ante un jugador diferente.