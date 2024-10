Ancelotti sorprende, como Flick con Casadó y Fort: 2 joyas, de 17 y 20 años, en vez Alexander-Arnold

Carlo Ancelotti es muy poco dado a echar la vista a un lado y sacar soluciones en la cantera, es tan poco dado que es rarísimo que lo haga, por eso sorprende esta iniciativa que si bien no ha aprobado sí tiene en mente debido a la gravísima lesión de rodilla de uno de los jugadores clave para el de Reggiolo en el vestuario blanco, Dani Carvajal.

David Jiménez es uno de esos nombres, el mayor de los dos, y quizá el más conocido, debido a que entró en la convocatoria del equipo para el choque de LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés (3-2). Este lateral del Real Madrid Castilla, a las órdenes de Raúl González Blanco, está llamando a las puertas de la titularidad, ahora en manos de Aguado, pero por proyección y edad es de los jugadores que más gusta a Carletto.

✍️✅| Juvenil A’s right-back David Jiménez has extended his contract with Real Madrid.



Enhorabuena @Davidjimenez__2 👏. pic.twitter.com/fbBrL5LTQ0