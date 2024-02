Ni CR7 ni Premier League, esta leyenda de España que pudo ser del Madrid elige su destino definitivo

Desde que acabó la pasada temporada han sido varios los jugadores que, tras quedarse sin equipo han ido encontrando acomodo en algún equipo, bien sea de Europa o de otro continente. Sin embargo, en el caso de una leyenda como lo es David De Gea, la tarea de encontrar un equipo que se acomode a sus deseos lo ha llevado a estar en pleno mes de febrero y todavía sin ningún equipo, hecho realmente sorprendente dado su buen cartel pese a la avanzada edad.

Calabazas a Premier League y Arabia Saudí

La realidad es que a David De Gea no le han faltado las oportunidades de volver a sentirse futbolista. Según cuenta GOAL, el legendario portero español ha recibido ofertas de equipos como el Al-Nassr de la Saudi Pro League donde pudo compartir equipo con CR7 e incluso de equipos de la Premier League, siendo el Newcastle el equipo que más se llegó a interesar en el madrileño para que relevara al lesionado Nick Pope en la portería del equipo de las urracas.

Sin embargo, ninguna de las ofertas mencionadas acabó por convencer a un David De Gea que ya ha definido cuál debe ser su próximo destino. En este sentido, según la información que publica The Sun, el ex del Manchester United solamente quiere jugar en España donde ha estado entrenando por su cuenta desde que dio por finalizada su relación con los de Old Trafford.

Final apresurado a una carrera legendaria

La realidad es que, pese a lo que pudiera parecer, David De Gea sigue siendo un portero de absoluta élite. Tan es así que la pasada temporada se coronó como el mejor portero del año en la Premier League, donde le dieron un guante de oro que no sirvió para que Erik Ten Hag siguiera apostando por el que fue el mejor portero del mundo durante muchos años.

Tal fue el nivel del madrileño que Florentino Pérez vio en él al relevo ideal de Iker Casillas en el Real Madrid. Sin embargo, el intento de los blancos a la hora de incorporar al español quedó en nada por culpa de un fax que no llegó a tiempo.

Así pues, ni Cristiano Ronaldo ni Premier League, David De Gea tiene claro que su próximo equipo será español.