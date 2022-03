Ni Depay, ni Dembélé: Laporta sabe quién es la 1ª fuga 22/23 del Barça

A pesar de que la situación deportiva del FC Barcelona ha dado un giro tremendo desde que Xavi Hernández tomó las riendas del banquillo, con especial énfasis en este 2022, varios futbolistas viven dinámicas muy complejas en el club y el adiós de estos no está descartado aún. Jugadores como Ousmane Dembélé o Memphis Depay llevan sonando varios meses como las grandes salidas del equipo dado que ambos han perdido mucho peso en el equipo y, además, tienen pretendientes de lujo entre las mejores ligas europeas.

Eso sí, aunque el neerlandés y el francés podrían dejar la Ciudad Condal el próximo verano, sobre todo el segundo de ellos, hay otro miembro de la actual plantilla blaugrana que parece decidido a adelantarles en ese capítulo de fugas veraniegas en el Barça, Sergi Roberto.

Según ha recogido 90min, Joan Laporta y el canterano no han logrado llegar a un acuerdo para extender la vinculación de este con el club, la cual finaliza el próximo 30 junio y la idea del defensa parece ser muy clara a este respecto: si el mandatario culé no iguala el salario que recibe actualmente, dejará el equipo tras toda una vida defendiendo los colores blaugranas.

No es ningún secreto que la entidad catalana no atraviesa la mejor de sus etapa económica ya que la necesidad de inyectar capital es muy alta, pero Sergi Roberto no parece estar por la labor de adaptarse a la situación financiera del club y por ello parece estar decidido a cambiar de aires. Actualmente el salario del jugador ronda los 10 millones, una cifra que no hace balance a sus méritos esta temporada y el motivo por el que Laporta no está dispuesto a complacer su deseo en este apartado.

No obstante, el futbolista de Reus no tendrá nada sencillo encontrar un destino que asuma sus exigencias salariales ya que las lesiones le han jugado una mala pasada esta temporada y el lateral derecho apenas ha podido intervenir, factor que podría echar atrás a Manchester City, Arsenal y Juventus, los clubs que mostraron más interés en él durante el mercado veraniego de 2021.