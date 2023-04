Ni Pochettino ni Xabi Alonso, el técnico que quiere dejar a Ancelotti en el paro viene de la Premier

Carlo Ancelotti, a través de sus numerosos éxitos y virtudes, posiblemente se haya ganado el beneficio de la duda en el Real Madrid que vaya a arrancar en la temporada 23/24, sin embargo los tiempos del club blanco no funcionan con esos registros y la exigencia es tan grande que hasta que no se decida el futuro del equipo en la Copa del Rey y la Champions League, no se sabrá si continúa el italiano, lo que incluye que existan posibles remplazos a la vista. Se ha hablado de muchos, como Pochettino o Xabi Alonso, pero el último va a sorprender.

Una leyenda de Manchester United y de Inglaterra pone en camino un giro radical

Nada más y nada menos que Rio Ferdinand, leyenda de Manchester United y de la Premier League, además de mito de la selección inglesa, ha puesto en camino un giro radical en el futuro de Carlo Ancelotti y también de un entrenador de la liga inglesa que para nada se esperaba en este tipo de apuestas de cara a ocupar la hipotética plaza vacante del Santiago Bernabéu, y sin embargo se le da recorrido a este rumor por ser quién es quién lo emite y por tratarse de quien trata.

Y es que Mikel Arteta, técnico del Arsenal, líder de la competición británica, estaría buscando un acercamiento al Real Madrid fruto de la situación en la que se encuentra Carlo Ancelotti. Sorprenden ambos casos, ya que el míster italiano parece necesitar demostrar mucho más que otros predecesores suyos para ser considerado en alta estima -sin ir más lejos, ahí está el caso de Zinedine Zidane- mientras que la temporada de Arteta está siendo tan sensacional que parecía complicado que abandonara el Emirates ¿O no?

Al hilo de esta información, Ferdinand, como decimos, fue quien soltó la bomba, comentando que había escuchado que Carlo Ancelotti “podría irse del conjunto blanco este verano, y que Arteta está buscando irse al Real Madrid”, comentó el ex central de los red devils en YouTube Vibe with Five, lo que, ya sea verdad o solo un rumor, es un elemento perturbador radical en Inglaterra y España. Con respecto al futuro de Ancelotti, entrenadores como Mauricio Pochettino o Xabi Alonso han sonado con insistencia, pero no todo un director del líder de la Premier League y pupilo de Pep Guardiola.