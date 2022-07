Nuevo plan de Florentino: más competencia para Vinicius, Hazard KO

En junio de 2019 Florentino Pérez pagaba 2 millones de euros al Tokyo FC. Para hacerse con los servicios del extremo japonés Takefusa Kubo. Tan seguro estaba el presidente blanco de que el nipón era un gran talento de futuro que con tan solo 18 años firmó un contrato por un salario de 2 millones de euros brutos por temporada, o lo que es lo mismo, 1.2 millones de euros netos al año, pero la realidad es otra, y lo cierto es que desde que recaló en el Real Madrid, el excanterano del FC. Barcelona no ha parado de encadenar una cesión tras otra.

La primera de ella de ellas fue nada mas aterrizar en el Santiago Bernabéu, Zinedine Zidane no podía darle muchos minutos y el club decidió cederle al R.C.D Mallorca para no cortar su progresión y que diera sus primeros pasos en La Liga Santander. Su rendimiento fue muy bueno y tras su vuelta a Valdebebas al siguiente verano todo hacía apuntar a que esta vez se quedaría en el Real Madrid e iría ganando tiempo de juego poco a poco o se le buscaría una segunda cesión a un equipo de mayor envergadura que jugase alguna competición europea, y así fue.

Se segunda temporada en el Real Madrid, la 2020-2021, la pasó primero en el Villarreal CF, donde no consiguió encontrar regularidad ni ser titular, y por ello, en el mercado invernal se decidió que cambiara de equipo, al Getafe. No fue un buen año para el japonés, y por ello, esta pasada campaña se decidió apostar por otra tercera cesión, de nuevo al R.C.D. Mallorca, donde sus prestaciones han mejorado con respecto a las de su primer año.

Esta mejoría ha provocado que nuevos equipos se hayan interesado por Kubo y según señala el periodista Mario Cortegana, la Real Sociedad está más que convencida de lanzarse a por el futbolista japonés este verano en forma de traspaso. El problema, según apunta este periodista, es que el Real Madrid no le quiere vender, a no ser que haya una opción de recompra en el contrato, o si no, cederle de nuevo.

Florentino Pérez confía mucho en el atacante nipón y por ello quiere guardarse esa opción de recompra en el caso de que la Real Sociedad, cuyo objetivo es hacerse con Kubo en propiedad, acabe saliéndose con la suya. De no llegar a un acuerdo, el japonés, que de momento realizará la pretemporada con el conjunto de Carlo Ancelotti, se quedaría en el conjunto blanco, a las órdenes del italiano, lo que supondría más competencia para Vinicius Jr, ya que, su posición natural es la banda izquierda, y un golpe casi definitivo para Eden Hazard puesto que, debido al rendimiento de años anteriores, de continuar así el próximo curso también, con la calidad del japonés, muy difícil lo tendría para contar con minutos el belga la siguiente campaña.

En definitivo, Florentino Pérez tiene un nuevo plan con Takefusa Kubo, no venderle, sino cederle un año más, o como mucho, traspasarle guardándose una opción de recompra, a la espera de los movimientos que pueda producirse el año que viene en el ataque blanco, sobre todo en esa banda izquierda con Eden Hazard.