Ofrecen a Laporta el recambio de Alba: vale 65 M y quiere ir al Barça

Es verdad que su última temporada en España y la anterior en el Premier League, ambas excelsas, no le han valido para ganarse un puesto entre los elegidos de Luis Enrique para el Mundial de Qatar, sin embargo sí fue suficiente para que el Chelsea pagara, de forma oficial, 65,50 millones de euros por este canterano del Barça, uno que no oculta su deseo de regresar algún día a la que fue su casa.

Como no, hablamos de Marc Cucurella, jugador a las órdenes de Graham Potter y que pasa por ser uno de los jugadores españoles más caros de la historia. No es para menos, ya los 28 kilos pagados por el Brighton en 2021 supusieron un impacto enorme para un conjunto madrileño que compartió beneficios con el Barça, el cual tenía parte de sus derechos, pero es que el millonario traspaso blue ha disparado su caché.

En parte es porque Cucurella puede jugar también de central, volante e incluso de extremo puro. Polivalente y con ADN de La Masía; cosa, esta última, que queda clara con sus declaraciones. Cucurella no olvida al Barcelona, club en el que se formó y en el que nunca tuvo opciones de ganarse un puesto. Ahora, sin embargo, con sus palabras y el tiempo, bien podría ser el recambio perfecto para Jordi Alba, que culmina contrato en 2024.

Al menos así lo piensa el propio jugador, que mientras trata de ganarse un puesto en el once de Stamford Bridge atendió a los micrófonos de Catalunya Radio y aseguró con respecto al Barça que “no tuve la oportunidad de jugar realmente para el Barcelona y siempre he estado destrozado por eso”. El defensa, que estuvo siendo sopesado por el Barça hace temporada y media, no cierra las puertas al club que preside Laporta: “al final, si tuviera la oportunidad en el futuro, lo valoraría, sería muy lindo”, completó en dicha entrevista.

Con contrato hasta 2028 y una tasación de 55 millones, Cucurella tendrá muy complicado salir de Londres si no es por un pago millonario. El fútbol da muchas vueltas, y más los mercados de fichajes, pero esta, desee lo que desee el jugador, parece complicada.