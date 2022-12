Asensio calienta España por el Madrid: plan B y el puesto de Di María

En el caso Marco Asensio, que lo hay, con el Real Madrid hay muchos vértices que conviene tener atados para entender una problemática que jugador, su entorno, el club blanco y sus pretendientes, sobre todo la Juventus de Turín, manejan. De un lado y por encima de todo está su paso al frente en rendimiento, que ilusiona lejos del Bernabéu y hace desconfiar de puertas dentro, lo que unido a su contrato lo hacen estar con un pie dentro del proyecto de Madrid y con otro fuera.

Asensio ha conseguido revertir su situación en el Madrid debido, en parte, a la confianza que le dio con España y en los momentos malos Luis Enrique y ahora se ha plantado en un Mundial siendo titular en la selección que seguramente mejor fútbol despliega del torneo. Un escaparate único. Por eso la Juventus de Turín, un viejo pretendiente, mira a enero para abrir de frente y sin disimulos negociaciones por el jugador.

En Turín lo tienen claro, a sus 26 años y con su calidad, con su grave lesión de rodilla superada, Asensio debe ser un jugador franquicia para los juventinos, uno que ocuparía el puesto de Ángel Di María, que acaba contrato y no será renovado (salvo sorpresa). Ahí el Madrid, si las dos partes se entiende, tiene poco que decir. Pero es que hay más, porque un sector con voz y voto en el club blanco considera que el salto de calidad de Asensio en la actualidad ya ha ocurrido otras veces en el pasado, siendo fugaz, irregular, impropio de un jugador con calidad para echar la puerta abajo. No todos piensan así en Madrid, claro, de ahí que sea asunto de debate airado.

Calcio Mercato apuesta en su información por una solución. Sí, afirma el medio italiano que el interés de la Juve en Asensio es total, firme, pero que el Madrid no solo no se opondría, sino que tendría sustituto: Leroy Sané, el jugador de la Alemania de Hansi Flick en Qatar y del Bayer de Múnich. Sin embargo, con contrato en vigor con los bávaros hasta 2025 y un precio de salida de 70 millones de euros, parece complicada esta operación, ya que, tal y como os contamos hoy en Don Balón, el Madrid puede gastar pero desde Hazard solo lo hace en lo que verdaderamente es una certeza rotunda en goles y rendimiento; el extremo no es tal cosa en la actualidad.