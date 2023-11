Orgullo de Florentino con el jugón que rechazó al Arsenal para triunfar en Madrid, sueño cumplido

Florentino Pérez ha realizado una gran cantidad de operaciones durante el último lustro para forjar un proyecto que, gracias a la presencia de numerosos jóvenes, ilusiona mucho en el presente y, sobre todo, mirando al futuro. Uno de estos cracks es Fede Valverde, quien generó algunas dudas durante sus primera campaña en el club pero que gracias a la confianza depositada en él por parte de Zinedine Zidane, en primera instancia, y posteriormente por Carlo Ancelotti se afianzó como un baluarte en el Santiago Bernabéu, un rol del que sigue disfrutando.

Para Ancelotti, Fede Valverde es inamovible en el ‘11’ de gala a pesar de que esta temporada, tras la llegada de Jude Bellingham, se llegó a poner en cuestionamiento titularidad del centrocampista charrúa de 25 años, pero han sido otros los jugadores que ha pagado los efectos más negativos del fichaje del inglés como Luka Modric o Dani Ceballos.

Y ojo, hoy la gestión de Florentino en lo referente a cerrar la delgada del charrúa en 2018 cobra especial relevancia por unas declaraciones protagonizadas por el mismo centrocampista y que miran a una pasada etapa de su vida: “Casi fui al Arsenal cuando tenía 16 años. Eso tal vez sea verdad a medias. No es nada contra el Arsenal, pero nunca quise ir a Inglaterra. Me enviaron a prueba a Londres durante una semana y simplemente no me sentía cómodo. Si sólo piensas en cosas materiales, suena genial. Pero no somos robots. La realidad era que mi familia no podía venir a Londres conmigo. Tendría que vivir solo, sin hablar el idioma, a los 16 años. Por cada niño que logra mudarse al extranjero, no se ven los 100 que fracasan”, recoge News Now.

Eso sí, aunque los gunners no lograron convencer al futbolista por el riesgo que suponía para Fede aterrizar en la Premier League, a su modo de ver, no tardó el jugador en aceptar la propuesta que, al poco tiempo, realizó Florentino para concretar su incorporación a la disciplina blanca y vivir así su primera experiencia en Europa.

Hay que matizar que el jugador salió cedido al Deportivo de la Coruña y en 2018 se afianzó como miembro de pleno derecho de la primera plantilla blanca. A partir de ahí, su crecimiento ha sido tan vertiginoso y exponencial como gratificante para el proyecto merengue hasta convertirse en un peso pesado del vestuario y en una pieza intocable en el equipo de gala de Carlo Ancelotti, algo que ha desencadenado una decisión muy inteligente de Florentino Pérez: alargar su compromiso con la entidad hasta 2029.