Para que Williams y Cancelo lleguen, Flick debe hacer sacrificios: en total serán 2; dura decisión

La llegada de Dani Olmo es un hecho tras semanas de negociación y rumores de todo tipo que alejaban y acercaban al español al Camp Nou. El plan de Deco y Joao Laporta terminó saliendo bien, pero no se podría decir lo mismo con Nico Williams, quien está como una incógnita tras regresar a los entrenamientos con el Athletic Bilbao. Pero ese no es el único problema de los culés, si bien el fichaje del campeón de la Eurocopa se celebra, la institución debe tomar una decisión con respecto a dos futbolistas que ya no cuentan para Hansi Flick.

Vitor Roque y Clément Lenglet, para su mala suerte, no tienen espacio en el plantel, por ende, Barcelona ha estado buscándoles equipo, sobe todo al brasileño. El ex Athletico Paranaense no convence al entrenador alemán pese a los partidos de pretemporada en la gira en Estados Unidos. El caso del defensa francés pasa por lo mismo, aunque es un poco más de prioridad a dudar de sus cualidades. Los centrales están fijos para el DT, eso sin contar al lesionado Ronald Araújo, quien ni bien se recupere, lo más probable es que recupere la titularidad.

El factor Vitor Roque

Para comprar el Fútbol Club Barcelona debe vender, tomando en cuenta el límite salarial y el Fair Play Financiero. Con Deco a la cabeza en ese aspecto, las negociaciones con Al Hilal y Lazio no han ido por buen camino. Y según cuenta ‘Sport’, los 20 millones de euros ofrecidos por el club italiano para quedarse con Vitor Roque y la mitad de sus derechos, no convence al elenco blaugrana.

Lenglet no tiene espacio

Las próximas horas serán cruciales en Can Barça con la premura de que las negociaciones para obtener a Nico Williams y Joao Cancelo lleguen a buen puerto. Sin embargo, también está Clément Lenglet, quien también es seguido por clubes de LaLiga ya que no será tomado en cuenta por Hansi Flick. Su paso por el Tottenham y Aston Villa le dieron al francés confianza, pero no la suficiente para competir con Pau Cubarsí, Jules Koundé, Iñigo Martínez, Andreas Christensen y por supuesto, Ronald Araújo.

Las prioridades de Flick

La próxima incorporación de Dani Olmo al nuevo Barcelona que ya espera la temporada al mando de Flick, le da un aire importante al once en zona de ataque. Hasta que se resuelvan los pendientes a cargo de la dirección deportiva, el estratega germano espera que Nico Williams se convenza de venir y que los arreglos con Joao Cancelo tomen forma para ser incluido.