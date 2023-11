Pedri y Gavi, de piedra, Frenkie de Jong no se lo cree y Gundogan está indignado: patada al fichaje

Lo verdaderamente llamativo del asunto que os traemos en referencia al presente y futuro del Barça no son tanto las consecuencias sino la premura con la que se pueden adoptar y sobre todo con el posible destino del fichaje que ya no es que no genere seguridad, sino que se le ha hecho responsable de muchos de los males del equipo y su mal juego. De ahí que muchos de los ilustres integrantes de la medular culé, como Pedri, Gavi, De Jong y Gundogan, no terminen de creerse esta situación y desde luego no la aprueben.

El líder habla

Llama la atención que el director deportivo del Girona, Quique Cárcel, haya puesto el dedo en la llaga del Barça con un jugador que llegó hace apenas unos meses y al que el Barça podría dar la patada en una dirección que a los jugadores del FC Barcelona no termina de agradarles. Y es que el directivo de los gerundenses no cierra la puerta al regreso de Oriol Romeu al Girona, recordemos líder destacado de LaLiga.

Así, mientras Deco está como loco por fichar a Gabriel Moscardó, de Corinthians, para sustituir a Romeu, el mismo Cárcel toma esta iniciativa y aquellas que quedan de puertas adentro del Barcelona para atacar la posibilidad de recuperar a Romeu. "Personalmente quiero al 100%”, decía al Diari de Girona en referencia a la pregunta de si quería volver a fichar a Romeu. "Nos trajo cosas mágicas. Muchos jugadores me dijeron que les enseñó a competir”, culminó Cárcel.

Es decir, que el Barça ha usado a Romeu de cabeza de turco, el Girona, que hasta el momento está compitiendo mejor que el Barça y que el Real Madrid, quiere recuperarlo y el club blaugrana ya está mirando talento joven para que esto sea posible. El problema viene de ciertas filtraciones que apuntan a que Pedri, Gavi, Gundogan o De Jong no estarían de acuerdo con el señalamiento a Romeu y menos en tan corto espacio de tiempo.