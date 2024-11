Peter Lim va a destrozar Valencia, sin piedad, doble ultimátum a Rubén Baraja

Peter Kim, máximo accionista del Valencia CF, sigue y seguirá siempre en el punto de mira de Mestalla, pero quizá pueda aún ganarse más enemistades en el coliseo che si lleva a cabo sus últimas amenazas, en forma de doble ultimátum a Rubén Baraja.

Es verdad que al equipo valencianista no le puede ir peor y en estos momentos no tanto por el magnate singapurense, sino por la complicadísima situación que atormenta a la Comunidad Valenciana debido al temporal DANA. Ahora bien, la entidad, que no jugó ante el Madrid, partido que fue aplazado, está en problemas, ya que es último de LaLiga EA Sports, y eso hace que el técnico vallisoletano esté en apuros.

Dos frentes abiertos

Hay que decirlo, el Valencia respalda a Baraja, y sobre todo a Valencia en estos duros momentos, como aseguró el hijo de Lim, Kiat Lim, quien dio un mensaje de parte de su padre: sus “pensamientos y oraciones están con toda la ciudad (de Valencia)”. Pero eso es en el aspecto humano, no en el deportivo, donde la confianza del club ya tiene fecha de caducidad y esta puede ser mucho más prematura de lo que pueda pensarse. Es más, se afirma que desde la cúpula de la entidad se pone dos condiciones a la continuidad de Baraja.

Una pasa por reencontrar la mejor versión del equipo en la liga española o, como poco, empezar a ganar, de tal forma que el conjunto valenciano salga del farolillo rojo liguero. Además de ello, al parecer Lim y voces importantes del club no pueden aceptar tropiezos en la Copa, única vía que tiene el Valencia de hacer cosas importantes en estos momentos, lo que supone otra línea roja que el Pipo no puede rebasar.

Y el entrenador se lo huele

Es verdad que echar a Baraja quizá enturbie más la situación y sea costoso, pero si no gana en breve, a Lim y compañía no les temblará el pulso. De hecho, el mismo Pipo Baraja así lo veía hace casi un mes.

“Cuando uno tiene estos resultados te puedes llamar Baraja o como te llames y estarás cuestionado. Pero me tengo mucha fe y también la tengo en el grupo”, decía en rueda de prensa, asegurando que “cuando te empiezan a hablar mucho es que algo pinta mal. Me siento respaldado 100%”.