Rafa Benítez raja contra La Liga y deja muy mal a Javier Tebas: el pique aumenta y nadie se calla

Rafa Benitez ha querido dejar clara su postura sobre la falta de tecnología de línea de gol en La Liga para determinar si un balón ha entrado o no. El técnico del Celta vio como a su equipo se le concedía un tanto que después se le anuló.

Corría el minuto 69 del duelo de la quinta jornada entre el equipo celeste y un Mallorca que visitaba Balaídos, cuando un contraataque de los locales terminaba en gol señalado por el colegiado Munuera Montero. El remate de primeras de Jonathan Bamba supera a Rajkovic y toca en el larguero, dando la primera impresión de que había entrado, como indicó el árbitro.

El jugador costamarfileño se lanza a celebrar su primer gol en el campeonato español cuando desde la sala VAR se ponen a revisar la acción. Después de algo más de un minuto de repeticiones que aclaran lo ocurrido, llega la corrección y se anula el tanto que ponía el 1-0 a favor del Celta en el marcador.

Llega la sorpresa

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Rafa Benítez explica que al producirse la jugada lo primero que hace es preguntarle al cuarto árbitro sobre la tecnología de la línea de gol, pero al saber que en La Liga no hay, se queda alucinado: “No podía pensar que la liga española no tenía la tecnología. Me parece increíble que La Liga no tenga eso que debe tenerla cualquier liga seria con cierto nivel. Me parece sorprendente”.

Desde que se creó esta herramienta, Javier Tebas y el resto de mandatarios han sido contrarios a implantarla debido a su alto coste y a las pocas ocasiones en las que se utiliza. Su defensa es que hay pocas jugadas que no puedan aclararse con el VAR o con la intervención directa de los colegiados que hay sobre el campo.

El presidente de La Liga y el entrenador del Celta tienen un cruce de declaraciones desde las últimas semanas del mercado de fichajes, cuando Benítez protestaba ante la falta de margen para crecer de clubes que habían hecho bien las cosas en el aspecto económico como el suyo. El limite salarial no convence al campeón de la Champions, que por su experiencia, se inclina más por flexibilizar el control financiero. Una iniciativa que deciden todos los presidentes de los clubes que forman la primera y segunda división del fútbol español.