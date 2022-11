Regresará al Madrid y se volverá a ir: Florentino le busca otro equipo

Antonio Blanco no ha tenido suerte en el Cádiz. El canterano del Real Madrid, que debutó con Zinedine Zidane en abril de 2021, decidió salir cedido esta campaña en busca de minutos, pero Sergio González no se lo has dado en el equipo gaditano, tan solo 3 partidos en lo que va de curso y solo 158 minutos en los catorce partidos que llevan disputados en LaLiga. Un balance muy negativo que ha provocado que el jugador busque una nueva salida en el mes de enero y Florentino Pérez parece haberla encontrado.

Según informa La Voz de Cádiz, Antonio Blanco regresará al Real Madrid en enero, rompiendo su cesión, para que el conjunto blanco le busque un nuevo equipo donde tenga más oportunidades. Tal y como recoge el medio de la ciudad, el próximo destino del canterano sería otro club de LaLiga: el Getafe.

El equipo de Quique Sánchez Flores ha sido uno de los clubes que más se ha reforzado el pasado verano, pero tantos esfuerzos por renovar la plantilla no se han visto transformado en resultados. A día de hoy son 15° con 12 puntos, a tan solo uno de distancia del descenso, que lo marcan el Sevilla y precisamente el Cádiz con 11 puntos, solo han ganado uno de los últimos 5 partidos y solo han sumado 3 de los últimos 15 puntos posibles.

El Getafe necesita dar un vuelco a la situación y reforzarse aún más en enero para alejarse de los puestos de descenso y apuntar lo más alto posible, objetivo impuesto a principio de temporada teniendo en cuenta que había fichado a jugadores como Portu, Munir, Mayoral, Luis Milla, Seoane, Latasa, Alderete o Kiko Casilla.

Antonio Blanco era y es una de las grandes promesas de la cantera del Real Madrid y no están interesados en que su jugador pierda un año de su carrera en el banquillo y corten su progresión futbolística. Ya sucedió con Kubo cuando fue cedido al Villarreal y en enero regresó para jugar los últimos seis meses de la temporada en el Getafe y, ahora, el mediocentro del Cádiz parece que seguirá el mismo camino.