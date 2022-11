Objetivo Mundial: el Madrid irá a por el delantero inglés por Asensio

Buyako Saka está siendo una de las grandes sensaciones de este Mundial de Qatar. Su gran actuación ante Irán donde marcó dos goles, uno de ellos al más puro estilo Robben o Messi, le ha puesto en el punto de mira de los grandes equipos europeos. Muchos son los clubes que han enviado ojeadores al torneo para que se trabajen de cara a los próximos mercados de fichajes y el Real Madrid, por supuesto, no iba a ser menos, y tal y como ha informado el periodista Ramón Álvarez de Mon en OK Diario, el futbolista del Arsenal se ha convertido en uno de los principales objetivos de futuro del conjunto blanco.

Buyako Saka sería el sustituto perfecto de Marco Asensio, juega por la misma banda que él en el Arsenal, la derecha, tiene gran juego asociativo, verticalidad, gol, encara a los rivales y además tiene tan solo 21 años. El conjunto inglés lleva tiempo intentando renovar el contrato de la estrella inglesa el cual termina en junio de 2024, por lo que, el próximo verano, el futbolista entraría dentro del último año de vinculación con los gunners, algo que debería aprovechar el Real Madrid.

El Mundial de Qatar le está sirviendo como escaparate para mostrar todo el potencial que tiene, casi podría decirse que se ha convertido un ‘objetivo Mundial’, el periodista de Ok Diario ha asegurado que: “Los dos jugadores que quería ver especialmente eran Jude Bellingham, objetivo del Real Madrid, y Bukayo Saka”.

El Madrid ha enviado a sus ojeadores al Mundial para vigilar de cerca tanto a Bellingham como a Buyako Saka y ambos parecen estar convenciendo al conjunto blanco. Mientras, Marco Asensio sigue no teniendo nada claro su futuro. El balear está haciendo méritos para por lo menos sentarse a hablar con Florentino Pérez, hasta Pedri le ha abierto las puertas del FC Barcelona, pero seguramente esto no suceda hasta ver como llega de forma al final de temporada.

El Real Madrid apurará sus opciones hasta el final con Marco Asensio, no quiere arriesgarse a renovar a un jugador cuyo rendimiento tras la lesión no ha sido el mismo. Si no termina de convencer a Florentino Pérez, Buyako Saka se encuentra, a día de hoy, siendo observado por los trabajadores del conjunto blanco.