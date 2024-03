Revés en junio: más asegurado que Modric, Joselu y Kepa, peor que Hazard y recuerda a Mariano y Bale

Si se acuerdan, hubo un tiempo en que el Real Madrid llegaba a la pretemporada con la ilusión de seleccionar a sus mejores jugadores, su plantilla de facto y soñaba con colocar de la mejor manera a sus descartes. Y luego venían los malos tragos. Algunos eran complejos y dolorosos, como lo fueron Hazard o Gareth Bale; otros desesperantes, como Mariano, y el problema era el mismo que tendrá en junio con otro jugador: tiene contrato en vigor.

Allá por junio de 2015 a varias voces importantes en Chamartín les pareció una idea excelente fichar a Jesús Vallejo, procedente del Zaragoza, como central nacional de futuro, el problema fue que ni se tuvieron en cuenta las implicaciones y exigencias técnicas y físicas que requiere ser central en el Real Madrid ni se sopesaron como estos requerimientos no iban a encajar en el zaragozano. Pero mucho menos se pudo prever su problema de regularidad, que ya esta temporada lo ha lapidado.

El calvario para Vallejo, que apenas sí ha jugado en su cesión en el Granada 106 minutos, se extiende ahora a un Real Madrid que tendrá que hacer frente a la situación de un jugador con contrato en vigor hasta 2025, cosa que por ejemplo no poseen futbolistas como Modric, Joselu y Kepa, que acaban contrato en junio, sin hueco en el equipo y cuyo escaso protagonismo en uno de los dos peores conjuntos de LaLiga EA Sports lo ha devaluado totalmente.

Decía en DAZN el jugador que “lo que me pedía el cuerpo era no acomodarme, no seguir en Madrid por seguir, intentar sentirme más partícipe de un equipo de fútbol, que al final es de lo que se trata esto”, y sin embargo ha obtenido en el cuadro nazarí casi lo mismo que le prometían en Concha Espina: cero protagonismo. El problema, por tanto, es devuelto a Madrid y puede que esta vez no encuentre salida y deba dejar cumplir su contrato ¿Les suena? Algo así fueron Bale y Mariano Díaz durante su estancia en el Bernabéu; también Hazard, pero este al menos perdonó su último estertor deportivo.