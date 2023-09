Ridiculizó como pocos a Florentino, cobró más que nadie y apunta a una bomba como Isco Alarcón

El mismo André Onana reconoció al término del partido entre el Bayern de Múnich y el Manchester United de la primera jornada de la Liga de Campeones disputado en Alemania que si su equipo no había ganado había sido por su pobre actuación. Nosotros no diríamos tanto porque los de Thomas Tuchel dominaron pero desde luego el sentimiento de culpa por dejar ir a David de Gea es intenso en Old Trafford. Por su parte, el meta español, que en su día fue motivo de ridículo para Florentino Pérez y el Real Madrid allá por 2018, se acerca a un destino similar al de Isco Alarcón, un regreso a España.

Jugador libre y pendiente de un nuevo reto

Arabia Saudí y Estados Unidos han sido algunos de los destinos que se han ido señalandos para el que ha sido durante muchos años el portero mejor pagado del mundo, sin embargo apuntan desde Talk Sport que el español podría estar pensando en un regreso a su país, a LaLiga EA Sports, con dos equipos preparados para hacerse con sus servicios. Uno de ellos, el Betis, lo llevaría a ser un eco del éxito que ha supuesto para el cuadro sevillano recuperar una vieja gloria como es Isco Alarcón.

Y es que el Betis y el Valencia son los dos equipos que estarían sopesando la incorporación de un De Gea que puede fichar por quien desee ya que no tiene vinculación con ningún club en estos momentos tras acabar contrato con el United, que, como decimos, fue a por Onana, y no lo renovó. El medio citado, además, publica que la operación podría estar en marcha y que el guardameta habría rechazado otras propuestas por una clara intención de volver a la liga española.

Igualmente se da más credibilidad a la propuesta del conjunto del Benito Villamarín por la situación de Rui Silva y Claudio Bravo, y por las carencias económicas del cuadro che. Lógicamente esta opción para De Gea va a acompañada de una bajada radical de sus viejas pretensiones salariales.

Así, tras el fiasco que supuso para el Real Madrid y De Gea, pero sobre todo para Florentino, perder la oportunidad de ver al meta vestido de blanco, en la operación fallida con el United por el manido fax que no llegó hace ya más de un lustro, el portero madrileño encuentra por fin una vía para volver.